Desailly recomienda a Mbappé que deje tirado al Madrid para fichar por Arabia Saudí

Marcel Desailly se ha pronunciado sobre el futuro de Kylian Mbappé después de la derrota del PSG ante el Borussia Dortmund, en la que los de Luis Enrique quedaron eliminados de la Champions League. El partido fue el último del astro galo en la máxima competición con su actual equipo y una de las voces autorizadas del fútbol francés no dudó después en hacerle una recomendación en lo que se refiere a su futuro, que le aleja bastante del Real Madrid. El que fuera campeón del mundo con Francia dijo que lo que debe hacer Mbappé a partir del 30 de junio, cuando finaliza su contrato, es marcharse a Arabia Saudí.

El que fuera central de Milan y Chelsea ha criticado la actitud de Mbappé y ha dejado claro dónde iría él: «El año pasado, escribió una carta al club diciendo que no se quedaría, que estaba libre de contrato para este verano. Ya lo he dicho: yo me iría a otro continente. No estoy seguro que Madrid sea el lugar perfecto para él. Lo hemos dicho, tenemos a Vinicius en el extremo izquierdo, tenemos jugadores que muestran una gran capacidad como Bellingham».

«No va a ser el número uno completo como él quiere. No anunciar hacia dónde va, también lo es, aunque quiera conservarlo y anunciarlo como una estrella, debe haber algo detrás, una sorpresa», señaló Desailly. Además, apuntó cuál sería el que, según su parecer, sería el destino apropiado para Mbappé: «Bueno, técnicamente si piensas en el negocio del fútbol, yo me iría por 350 millones a Arabia Saudí por un año, volvería la próxima temporada, el año del Mundial, teniendo 26 años y medio, cobraría y jugaría al fútbol, porque, ¿qué quiere Mbappé? Quiere jugar al fútbol».

«Eso es lo que pienso, eso es lo que siento como empresario. Yo diría que miremos el lado comercial del asunto. Sigue siendo competitivo en Arabia Saudí. Mira los estadios, están llenos. Las retransmisiones son numerosas para mostrar los partidos en todo el mundo», apuntó.

El que fuera internacional francés ha desvelado los motivos que llevan a Arabia Saudí a hacer tantos fichajes galácticos: «Están promocionando lo mismo que promocionó Qatar en 2004 y 2005. Yo fui uno de ellos, para promocionar y exponer el país. Es un negocio para ambas partes y creo que este podría ser una oportunidad para él de hacer más negocios y seguir jugando al fútbol después de la Eurocopa, una Eurocopa muy competitiva».

Quiere a Mbappé en Arabia Saudí

Después de que el PSG cayera eliminado ante el Borussia Dortmund, a Kylian Mbappé le preguntaron acerca de su futuro, directamente por si quería que el Real Madrid ganara ante el Bayern de Múnich. Marcel Desailly se ha pronunciado al respecto, destacando que no quiere que el delantero vaya al conjunto blanco a partir de verano. Considera que es mejor opción que aguante hasta que se dispute el Mundial 2026 y que, tras ello, sea cuando regrese a Europa. De esa forma, señala, la todavía estrella del PSG podrá ganar mucho más dinero.