Luis Enrique distorsiona a Mbappé

Luis Enrique está empeñado en que Kylian Mbappé sea su delantero centro en su última temporada en París y eso está distorsionando su juego. La estrella gala estuvo desaparecido en Dortmund por culpa de esa posición y la realidad es muy distinta, ya que pegado algo más a banda hubiese creado mucho más peligro.

La ocasión más clara de Kylian Mbappé en todo el partido llegó por banda izquierda, dentro del área, con un remate directo al poste en la segunda mitad. Este es el dato que deja a las claras el porqué el galo no puede jugar en el PSG en la posición que Luis Enrique quiere. El técnico catalán está distorsionando de esta manera la capacidad de decidir partidos que tiene el astro francés. Está empeñado en eso y no le está funcionando.

Kylian Mbappé no apareció en la ida de las semifinales de la Champions League que su PSG disputó en el Signal Iduna Park contra el Borussia Dortmund el pasado miércoles. Luis Enrique salió sin un delantero centro nato a pesar de que Gonçalo Ramos está en un gran estado de formas. El entrenado español se empeñó en volver a colocar al galo de ‘9’ y no le salió bien.

Kylian Mbappé jugó en Dortmund pegado entre ambos centrales, la peor posición para el francés. Su primera parte, por ejemplo, fue nefasta, con cero disparos, seis pérdidas de balón y un duelo de cinco ganados. No apareció y su equipo lo notó. Ya en la segunda mitad lo intentó algo más, siempre apareciendo algo más escorado. Tuvo un disparo al palo y apareció con un poco más de peligro en un partido muy discreto.

Críticas a Mbappé en Francia

«Un Mbappé demasiado discreto», titulan en Le Parisien. «No es decisivo cuando la ocasión lo requiere», señala L’Équipe. «Mbappé debe hacerlo mejor, aunque el equipo no le ha ayudado», dijeron en Canal Plus Francia. Estas fueron algunas de las críticas que se llevó Mbappé desde su país en un partido donde no apareció por culpa de Luis Enrique.

«Los sueños de grandeza que suscitó la remontada en cuartos ante el Barcelona quedaron atenuados el miércoles ante el Dortmund. El equipo reaccionó bien en la segunda parte, pero también pueden considerarse afortunados, defensivamente fueron superados por Jadon Sancho y Julian Brandt» relata L’Équipe sobre la derrota del PSG en Dortmund en la ida de la semifinal de la Liga de Campeones.

«Con once partidos disputados hasta el momento en la competición, el PSG promedia casi un poste o larguero por partido. Solo el Barça ha tenido más en una temporada, fue en la 2011-12, con 11», señaló también Le Parisien.

«El vestuario está un poco afectado. Tuvimos muchas ocasiones claras que no podemos desaprovechar si queremos llegar a la final. Tendremos que hacerlo realidad en casa», culminó en rueda de prensa un Luis Enrique que fue el culpable de distorsionar el juego de su máxima estrella colocándolo en una posición que claramente no saca todas sus cualidades.

Para la vuelta de la semana que viene, el PSG necesitará al mejor Mbappé y para ello también será necesario que Luis Enrique lo coloque en la posición donde el galo mayor daño puede crear. En el Parque de los Príncipes, el Paris Saint-Germain necesitará ganar con una diferencia de dos goles o más para poder estar en la final de Wembley el próximo sábado 1 de junio.