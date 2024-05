Kylian Mbappé y Usain Bolt van camino de protagonizar uno de los grandes momentos deportivos. El atleta jamaicano, la persona más rápida de la historia en los 100 metros, retó hace unas semanas al futbolista francés a hacer ambos una carrera para medirse cara a cara. Y Mbappé, en plena previa del partido más decisivo del PSG ante el Borussia Dortmund en Champions, ha aceptado.

El curioso reto de Usain Bolt a Kylian Mbappé llegó después de que el futbolista, próximo jugador del Real Madrid, registrara una velocidad punta de 10,9 segundos en 100 metros en el partido de Champions ante la Real Sociedad en Anoeta. Ese era un tiempo espectacular para un futbolista y Mbappé se quedó sólo a 1,32 segundos de la mejor marca de Usain Bolt, registrada en los 100 metros en el Mundial de atletismo celebrado en agosto de 2009.

En ese momento, Bolt, gran aficionado al fútbol, retó a Mbappé a una carrera de 100 metros que se haría de forma benéfica. Un espectáculo deportivo y mediático que enfrentaría cara a cara al atleta más rápido de todos los tiempos y a uno de los mejores futbolistas del mundo en la actualidad. Y Mbappé aceptó.

«Sería divertido, ¿por qué no un día, si ambos tenemos tiempo, hacemos algo bonito?», comentó el futbolista del PSG en un acto promocional coorganizado por Nike y su fundación, Inspired by KM en declaraciones que recoge RMC Sport. «No espero mucho del resultado», añadió Mbappé en tono de broma, reconociendo que perdería ante Bolt a pesar de que el jamaicano lleva ya varios años retirado y no tiene la forma física con la que alcanzó las espectaculares marcas de velocidad.

Bolt, cuando lanzó este curioso reto a Mbappé, explicó que admira mucho al jugador francés y que le «inspira» como deportista. Kylian, a su vez, le devolvió los elogios: «Él también inspiró a todos y creo que todos se despertaron para ver una de las carreras de Usain Bolt. Puedo decir que es recíproco y que comencé a admirarlo primero».

Así, ambos deportistas aceptan hacer una carrera de 100 metros, con un componente solidario, aunque todavía no hay fecha para este duelo cara a cara. Ambos tienen buena relación y tendrán que cerrar todos los detalles de este evento si es que finalmente protagonizan esta carrera de 100 metros.

Entre sus muchas características futbolísticas, Mbappé destaca especialmente en la velocidad, en ese momento de aceleración que da a las jugadas y que provoca el desconcierto entre las defensas. En ese encuentro en Anoetar registró una velocidad punta de 10,9 segundos en 100 metros, una marca impresionante.

Último gran partido en París

Todo este reto ocurre en un contexto muy relevante para el futbolista francés. Kylian Mbappé vivirá este martes su última gran noche en el Parque de los Príncipes. Su etapa en el Paris Saint-Germain está llegando a su fin, pero antes quiere cumplir una misión: liderar al equipo francés hacia la primera Champions League de su historia. Para ello deben remontar y eliminar al Borussia Dortmund y tendrán que hacerlo en el que ha sido el estadio de Mbappé durante siete temporadas.

PSG y Dortmund se miden este martes con el primer billete para la final de Wembley en juego. En la ida ganaron los alemanes por 1-0, por lo que los de Luis Enrique están obligados a remontar en París para alcanzar la final de la Champions, el torneo que se le resiste.