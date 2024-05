El Real Madrid prefiere que Mbappé no anuncie su fichaje esta semana

Con la Liga francesa ya en el bolsillo del PSG y sólo un partido pendiente en El Parque de los Príncipes, a Kylian Mbappé le gustaría anunciar su fichaje por el Real Madrid a finales de esta semana, siempre que su equipo caiga eliminado de la Champions, pero el club blanco prefiere que dilate el anuncio público de su fichaje para no interferir con el posible pase del Madrid a la final de la Champions y la celebración este domingo del título de Liga.

Así lo adelantó Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones: «Me cuentan que Mbappé estaría dispuesto a anunciar dónde jugará la próxima temporada si el PSG cae eliminado en Champions. En su próximo club le han dicho que si eso ocurre se espere varias semanas. No quieren que el anuncio pueda manchar la celebración de la Liga, el pase a la final y la eventualmente la final y la conquista de la decimoquinta».

Mbappé tiene prisa por desvelar lo que es un secreto a voces, que jugará en el Real Madrid. El jugador es partidario de hacer el anuncio cuanto antes, toda vez que el PSG ya se proclamó campeón de la Ligue One la semana pasada y, si cae de la Champions ante el Borussia Dortmund, sólo le quedaría por disputar la final de la Copa francesa ante el Olympique de Lyon, más allá de cuatro partidos intrascendentes de la Ligue One y sólo uno en París.

Pero su entorno y el propio Real Madrid prefieren que espere. No comparten las prisas de Mbappé por hacer oficial su fichaje. En especial su madre, Fayza Lamari, que tanto ascendiente tiene en las decisiones finales de Kylian. La madre de Mbappé, que también es su representante, prefiere que su hijo siga guardando silencio y espere a final de temporada para desvelar su llegada al Real Madrid y así evitar situaciones incómodas con los ultras del PSG.

De momento, Mbappé está absolutamente focalizado en revertir las críticas que se llevó tras el partido de Dortmund de la semana pasada en la que su equipo cayó ante el Borussia por 1-0. Su discreta actuación en el Signal Iduna Park fue una de las razones que explican la derrota del equipo de Luis Enrique, aunque no la única. Ahora Kylian quiere tomarse la revancha y meter al PSG en la final de la Champions… por segunda vez en su etapa en París.

Mbappé, anuncio inminente

El propio Luis Enrique sabe que el anuncio de Mbappé es inminente, aunque prefiere no imaginárselo porque supondría que su equipo ha caído eliminado ante un rival de menor entidad como el Borussia Dortmund a las puertas de la final de la Champions. «Es una pregunta muy española, negativa», dijo este lunes el técnico asturiano en la previa del partido cuando fue preguntado por tal posibilidad. «Si caemos, seguirá la vida igual, saldrá el sol, no levantaremos jodidos… Si no pasamos, felicitaremos al rival aunque no lo merezca», concluyó con su particularísimo sentido del humor.

Mbappé es consciente de que si el PSG cae eliminado ante el Borussia Dortmund todas las críticas irán a sus espaldas. Desde que ya hizo público que no renovaría con el PSG y que se marcharía a final de temporada, se le considera siempre el sospechoso de todo lo malo que le ocurre a su equipo. No sólo su entrenador la ha tomado con él y le ha mandado al banquillo o le ha sustituido en partidos de la Ligue One con el objetivo de restarle goles a su estadística, sino que también ha perdido el favor de la prensa.

En París ya están imaginando el PSG post-Mbappé aunque Kylian quiere cerrar su último baile con un triplete Liga, Copa y Champions que sería absolutamente inédito e histórico para el club propiedad del estado de Qatar. Para lograrlo debe deshacerse primero del Borussia Dortmund y después quién sabe si también del Real Madrid en una hipotética final.

Precisamente en el Real Madrid se mantienen al margen del anuncio de Mbappé. El club blanco cedió hace tiempo al propio futbolista la iniciativa en cuanto a cómo, cuándo y dónde hacer público su fichaje. El Madrid no tiene prisa por que Mbappé comunique que jugará en el Bernabéu. Una vez cerrado su fichaje en París el pasado 13 de febrero, tal como avanzó Eduardo Inda, la entidad que preside Florentino Pérez logró su objetivo, el de contratar al mejor futbolista del mundo, y cedió a Mbappé la iniciativa para decidir los tiempos.

El Real Madrid también debe elegir, de acuerdo con la ocupación de los conciertos que ya se están celebrando en el Santiago Bernabéu, el mejor momento para la presentación de Mbappé, que apenas tendrá tres semanas entre la final de la Champions y el inicio de la Eurocopa de Alemania en la que volverá a ser la gran esperanza de Francia para ganar el torneo.