Lewandowski sorprende con un gran elogio a Mbappé: «Es un tipo muy inteligente»

Robert Lewandowski ha hablado sobre Kylian Mbappé y ha sorprendido por su forma de elogiarle. El delantero del Barcelona, que viene de caer eliminado en Champions League contra el PSG, se ha pronunciado sobre el futuro jugador del Real Madrid, alabando cada una de sus cualidades y destacando que «es muy inteligente», además de señalar que «es un ejemplo» para el resto de futbolistas.

El polaco ha hablado sobre la buena relación que tiene con él, aunque no han jugado nunca juntos. Precisamente, sobre la posibilidad de coincidir en el futuro en el mismo equipo –algo que parece más que complicado– también se ha pronunciado. «Sé que si algún día juego con él, será algo especial: fácil para él y fácil para mí», ha apuntado.

«Cuando lo veo, siempre tengo un muy buen presentimiento. Podemos hablar de muchas cosas con Kylian. Si hablas con él, sabes que es un tipo muy serio», ha destacado Lewandowski, que además ha halagado que, a pesar de su juventud, «tiene muchos conocimientos en la cabeza» y que «la conversación con él siempre va en la dirección correcta».

Lewandowski no tiene complejos a la hora de elogiar a Mbappé, pese a que sabe que con mucha probabilidad se enfrentarán en un futuro próximo: «Si comparas a Kylian con otros jugadores, te das cuenta de que habla un idioma diferente. Ahora está demostrando a los jugadores jóvenes que no sólo el fútbol es importante. También es un ejemplo en cuanto a personalidad, lo que demuestra que lo que cuenta no es sólo el campo, sino también lo que hay en tu cabeza».

«Es un tipo muy inteligente que tiene una mentalidad muy clara sobre cómo quiere hacer las cosas y cómo quiere hacerlas. Sigue teniendo los pies en la tierra, aunque ya ha logrado mucho a su edad», ha señalado el delantero del Barcelona en una entrevista concedida al rotativo francés Le Parisien. Además, Lewandowski ha señalado que «es una persona muy inteligente» y que le «impresionó» la primera vez que le vio, destacando además que su figura es un «nuevo modelo» para el fútbol francés.

Lewandowski se rinde a Mbappé

No es la primera vez que Lewandowski se rinde a las cualidades de Kylian Mbappé. De hecho, justo antes de medirse al PSG en la Champions League, concedió una entrevista al diario alemán Bild y se pronunció sobre quiénes merecen hoy por hoy el Balón de Oro. «Es difícil decirlo porque todavía tenemos por delante la Eurocopa y los últimos partidos decisivos de la Champions, pero en este momento, Kylian Mbappé y Jude Bellingham son para mí los jugadores más destacados del mundo», afirmó.

Pero Lewandowski no sólo se ha pronunciado sobre Mbappé. El delantero culé también ha hablado sobre lo que le espera al PSG sin él, dando por hecho que se marchará a final de temporada: «Tiene futuro por delante, aunque Kylian se vaya. Creo que seguirá siendo peligroso para todos los equipos de Europa en Champions».

Por último, el polaco ha hablado sobre una de sus cuentas pendientes como jugador del Barcelona. Lewandowski ha revelado que una de sus espinitas desde que llegó al club azulgrana, en el que cumple ahora su segunda temporada, es la de marcarle al Real Madrid en su estadio, algo que ya logró con el Bayern: «Marcar un gol en el Bernabéu con el Barça sería especial».