Macron se reunió con el padre de Mbappé y vuelve a meterse en su fichaje por el Real Madrid

Emmanuel Macron ha vuelto a intentar mediar en el futuro de Kylian Mbappé. En esta ocasión, el presidente de la República Francesa se ha pronunciado sobre su deseo de que el futbolista esté presente en los Juegos Olímpicos de París, desvelando además una reunión informal con el padre del jugador en la que le preguntó sobre la voluntad del todavía delantero del PSG de participar en la cita olímpica. «Me encontré con el padre de Mbappé la semana pasada y le hice la pregunta. Me contestó: ‘Quiere jugarlos’», ha señalado el jefe del Estado francés.

La cuestión olímpica es algo que se ha puesto encima de la mesa en los últimos meses, pues que Francia quiere llevar el mejor equipo posible a París para pelear por el oro y eso incluye a Mbappé en el equipo. Aunque el seleccionador sub-23, Thierry Henry, ha evitado pronunciarse sobre si el jugador del PSG ocupará uno de los tres cupos disponibles para jugadores que superan el límite de edad, son muchos los que se han pronunciado sobre esa posibilidad.

Ahora, Macron vuelve a intentar interferir en el futuro del jugador. El presidente de Francia ha hecho un llamamiento al resto de clubes europeos, solicitándoles que dejen que sus jugadores acudan a los Juegos. Al no ser un torneo organizado por FIFA, los clubes no están obligados a ceder a sus futbolistas. En el caso del Real Madrid, dejarán ir a quienes estén en edad de hacerlo pero no disputen la Eurocopa. Por ello, todo apunta a que Mbappé se los perdería.

Sin embargo, Macron ha pedido que el futuro equipo de Mbappé le deje ir. El político francés, que ya presionó en el pasado al futbolista para que siguiera en el PSG, busca ahora la forma de intermediar para que pueda estar en los Juegos que se celebran en París entre la última semana de julio y la primera de agosto, lo que provocaría que apenas tuviera tiempo de descanso entre el término de la actual temporada y el inicio de la que viene.

Macron vuelve a presionar por Mbappé

«Espero que, de verdad, todos los clubes europeos dejen en libertad a sus jugadores, como han hecho los franceses», ha señalado Macron. Debido a la importancia que tiene la organización de los Juegos para el país, todos los clubes de Francia ya han señalado que liberarán a sus jugadores en caso de ser convocados con Henry. Ahora, la máxima autoridad política del país ha hecho un llamamiento al resto de clubes de Europa.

En los últimos meses, la posibilidad de que Kylian Mbappé vaya a los Juegos Olímpicos de París ha ido perdiendo fuerza. El delantero era una de las principales esperanzas para que Francia pudiera optar al oro, pero con su marcha del PSG en verano, su presencia no está para nada asegurada. Aunque no es un secreto que el deseo del futbolista es jugarlos, en las últimas declaraciones que ha hecho ha evitado pronunciarse, con el fin de no ejercer más presión aún sobre su futuro club.

En el Real Madrid, la postura parece clara. El conjunto blanco no está dispuesto a ceder a sus jugadores si son convocados antes por sus respectivas selecciones para la Eurocopa. En el club prefieren que sus futbolistas disfruten de unas necesarias vacaciones tras los campeonatos continentales que se jugarán en Europa y Sudamérica y que hagan una mini pretemporada antes de iniciar el próximo curso, que se alargará –en principio– hasta julio de 2025 por la disputa del nuevo Mundial de Clubes.