La Federación recapacita y no entregará la Liga al Real Madrid en Granada

La Federación Española de Fútbol ha recapacitado y no entregará el título de Liga al Real Madrid el próximo sábado en el estadio Nuevo Los Cármenes de Ganada y sí el martes 14 de mayo en el estadio Santiago Bernabéu, donde los blancos se medirán al Alavés en la antepenúltima jornada de Liga.

Esta información, adelantada por Cope y confirmada por OKDIARIO, cumple con el deseo del Real Madrid, que no quería de ninguna manera recibir el título que le acredita como campeón de Liga en casa de un rival que podría firmar el descenso a Segunda División ante los blancos.

El Real Madrid se negaba a recibir la copa de campeones de Liga en el Nuevo Los Cármenes «por respeto al Granada y a su gente». Desde el club blanco fueron muy claros y no querían que el próximo sábado los blancos tuviesen que recoger el título que ya ganaron en diferido el pasado sábado, lejos de su afición y ante un público que podría estar dolido por el descenso.»Estamos seguros de que eso no se va a llevar a cabo porque habrá en la Federación alguien con corazón que impida esa humillación», aseguraban fuentes del Real Madrid a OKDIARIO.

La situación hubiese rozado el ridículo y hubiese sido tremendamente cruel con el Granada. Y es que los jugadores del Real Madrid tendrían que ver como reciben el título que les acredita como campeones de Liga en un estadio que no es el suyo y sin su afición por culpa de un protocolo que no se ha llevado a cabo, pero es que además el Granada podría descender de manera matemática frente a los blancos. Un esperpento un tanto cruel del que los blancos no querían ser partícipes.

Salvo sorpresa mayúscula, el próximo sábado el Granada certificará su descenso a Segunda División. El equipo andaluz ni depende de sí mismo para mantenerse con vida en la Liga a partir de este sábado. Si el Mallorca gana antes su duelo contra Las Palmas (que empieza a las 14:00 horas ese sábado) el Granada saltará al terreno de juego ante el Real Madrid (que arrancará a las 18:30 horas) ya como equipo descendido. Si el Mallorca empata o pierde, los de Sandoval tendrían todavía una mínima opción que pasaría por ganar todos los partidos que le quedan de Liga, incluido el de este sábado ante el Real Madrid.

Celebración el domingo y entrega de copa el martes

La celebración por las calles de Madrid del título número 36 de Liga se llevará a cabo el próximo domingo. Sobre las 11:00 horas, los jugadores del conjunto blanco comenzarán sus festejos por la capital de España. Primero, visitarán las instituciones, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento, y, después, llegará el gran momento en la Plaza de Cibeles. Como es habitual, también podrían ir a la Catedral de la Almudena a ofrecerle el título número 36 a la patrona de Madrid. No obstante, en la reunión que se celebrará el próximo martes se fijarán todos los horarios y el recorrido.

Lo que es seguro es que los jugadores no irán al estadio Santiago Bernabéu tras pasar por Cibeles, ya que el coliseo madridista albergará entre las 12 y las 21 horas una producción de The Domingueros. Por lo tanto, los festejos con la afición en el coliseo madridista llegarán el martes, tras el encuentro que medirá a los blancos con Alavés.

Por otro lado, el martes, tras el encuentro que enfrentará a Real Madrid y Alavés, Pedro Rocha, presidente de la Federación Española de Fútbol, entregará el título a los blancos en el coliseo madridista. A continuación, llevarán a cabo una fiesta con todos los seguidores.