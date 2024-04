Luis Enrique desvela por accidente el mote de Mbappé en el vestuario del PSG

Luis Enrique ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido contra el Lorient que podría suponer el título de liga para el PSG. Para ello, el conjunto dirigido por Luis Enrique, que tiene a Mbappé como máxima estrella, debe conseguir la victoria a domicilio para no tener que esperar un tropiezo del AS Mónaco para consagrarse campeón de la Ligue 1 por duodécima vez en su historia. De conseguirlo este miércoles, el equipo francés quedará totalmente liberado de cualquier presión para preparar con el tiempo suficiente la semifinal de la Champions League que le va a enfrentar al Borussia de Dortmund.

En su comparecencia ante los medios, Luis Enrique ha desvelado de forma totalmente involuntaria el apodo por el que se le conoce a Mbappé dentro del vestuario parisino. «Te acabas de cargar un récord. Era la primera rueda de prensa en la que nadie me preguntaba por ‘Kiki’ y vas y fastidias el récord…» respondió irónicamente el gijonés cuando le preguntaron por qué el de Bondy pasa tanto tiempo en el banquillo en las últimas fechas si para Luis Enrique es «el mejor del mundo».

Luis Enrique puede hacer historia

«Mira que está bien formulada la pregunta, pero cargándote el récord no puedo responderte. Cuando Mbappé hable en público, lo haré», concluyó su respuesta el español. Luis Enrique, además de por ‘Kiki’, fue preguntado también sobre lo que supondría conseguir un póker de títulos, puesto que ya ha ganado uno, tiene la Liga a tiro, está en semifinales de Champions y en la final de la Copa de Francia que disputará ante el Olympique de Lyon, equipo al que goleó el pasado fin de semana.

«Sin duda, es una motivación hacer algo que nunca se ha hecho en Francia para marcar la historia de nuestro club, de la ciudad y del país. Nos motiva, pero de momento sólo tenemos un título (Supercopa), tenemos que ganar la liga y seguir luchando para ganarlo todo. Queda un largo y tortuoso camino por delante», ha afirmado el asturiano.

Luis Enrique también se refirió a si ganar la Liga ya le facilitaría preparar la eliminatoria ante el Dortmund. «No, no creo. Ojalá ganemos mañana la Ligue 1 y ojalá sea con una victoria nuestra. Hay que seguir, aun ganando, con los jugadores en forma y hay que seguir con el equipo concentrado. No es que ganes la liga y desconectes. Si desconectas es difícil volver a conectar. Da igual cuándo ganemos el título. El equipo seguirá compitiendo en la Ligue 1», ha zanjado el ex entrenador del FC Barcelona y ex seleccionador español.

Este miércoles, Luis Enrique podría conseguir levantar un nuevo título, esta vez la liga francesa, la cual admite que está muy poco valorada en el exterior y que le ha sorprendido debido a la calidad de los jugadores y de los entrenadores. Para el español, ser campeón era la obligación del PSG. «Es evidente que por presupuesto, plantilla y club somos los favoritos para ganar la liga cada temporada. Hay una diferencia con respecto a los demás (sic). Somos favoritos a ganar la liga, lo dije desde el día uno. Somos la mejor plantilla y con una diferencia muy grande en el presupuesto, lo lógico es que gane el PSG la liga», admitió el técnico del conjunto francés.