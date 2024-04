Desailly: «Estaría genial que Mbappé fichara por el Real Madrid»

Amable, risueño y propenso al análisis, así se mostró Marcel Desailly (Ghana, 1968) en un salón del Ayuntamiento de Madrid tras una rueda de prensa histórica de cinco leyendas como el francés, Raúl González Blanco, Fabio Capello, Ruud Gullit y Alessandro del Piero que sirvió como previa de una Eurocopa que arrancará dentro de menos de dos meses en Alemania. El campeón del mundo y de Europa con Francia puso a su selección como máxima favorita a llevarse el título en su comparecencia y luego atendió a OKDIARIO para repasar algunos de los temas de actualidad en clave madridista.

Antes de la gala de los premios Laureus, celebrados por primera vez en la capital de España el pasado lunes, Desailly habló en este periódico acerca del futuro de Kylian Mbappé, al que ve de blanco la temporada que viene, y también del compromiso de Aurélien Tchouaméni en sus partidos como central. El próximo martes para el partido frente al Bayern de Múnich, Carlo Ancelotti tendrá que volver a tomar la decisión de alinearle como central o pivote después de que se decantara por esta segunda opción contra la Real Sociedad.

Desailly explotó en el Nantes para luego acabar ganando la Champions tanto en el Marsella como en el AC Milan de forma consecutiva en los años 1993 y 1994 y a lo largo de su carrera fue permutando las labores de defensa con las de pivote, un caso similar al que ha experimentado Tchouaméni esta temporada. Sin embargo, el galo piensa que «volverá al mediocentro» porque «creció» en esa demarcación.

«No, Tchouaméni es un mediocentro, creció como un mediocentro. Yo crecí como un defensa y me gusta la manera en que Ancelotti ha controlado y manejado este asunto con este grupo de jugadores. Ayer para el Clásico tenía Nacho y Militao, que normalmente habrían jugado, pero aun así se quedaron en el banquillo y optó por él. Ya no lo pone porque alguien esté lesionado o algo, lo hace porque confía en él en esa posición», responde a la pregunta de si lo ve como el futbolista más parecido a él de los últimos años.

Desailly y el fichaje de Mbappé por el Real Madrid

Es algo bastante común en el fútbol que un jugador haga la mayor parte de su carrera en una posición que no era a la que acostumbraba en sus primeros años, pero ese no va a ser el caso de Tchouaméni, opina Desailly, que está «seguro de que no le gusta jugar de defensa». «Él es un gran hombre que está preparado para sacrificarse por el equipo. Especialmente en Francia. No hay ninguna posibilidad de que él acabe de central. Entonces, seguro que volverá al mediocentro después de haber sido más que útil para el equipo. Enhorabuena porque ha tenido mucha implicación y su actuación ha sido muy buena», añade.

Y acerca de Mbappé, quien como adelantó Eduardo Inda en exclusiva el pasado mes de febrero está fichado por el Real Madrid para la temporada que viene, Desailly estaría encantado con que el fichaje se produzca. Este dejará su país después de jugar allí durante toda su carrera, ya sea en el Mónaco o en el Paris Saint-Germain, club que dejará tras siete campañas.

«Si llega estaría genial. Me refiero, simplemente impresionante. Se parecería a la conexión francesa del Arsenal. Es simplemente lindo. Estamos contentos con la adaptación de los jugadores franceses. Lo hacen muy bien cuando salen del país, sin ningún miedo. Lo hacen bien con Francia y con el Real Madrid», concluyó Desailly en referencia a Mbappé, al que ya ve junto a los Camavinga, Mendy y el propio Tchouaméni.