Mbappé se fue de barbacoa con los ultras del PSG tras anunciar su marcha

Kylian Mbappé acudió en la noche del viernes al Parque de los Príncipes, pero no para jugar al fútbol. El delantero francés quiso despedirse del grupo ultra CUP del Paris Saint Germain después de anunciar su salida del club en un emotivo vídeo y lo hizo a través de una barbacoa en la que estuvieron presentes muchos de los miembros del club.

«Es difícil anunciar esto, dejar el club, mi país, pero necesito nuevos retos después de siete años. Le quiero agradecer a los aficionados todo el cariño y amor que me han dado», dijo Mbappé en su mensaje de despedida a los aficionados del Paris Saint Germain.

El jugador jugará su último partido con la camiseta parisina frente al Tolouse tras asegurarse un nuevo triunfo global en la Ligue 1. Mbappé añadió que «jugaré este domingo mi último partido en el Parque de los Príncipes. Este equipo me ha permitido convertirme en el jugador que soy y he conocido a muchos jugadores, entre ellos a algunos de los mejores de la historia. He crecido como hombre, como persona, con toda la gloria y todos los fallos que he tenido».

Según informa RMC, el jugador quiso dejar a los ultras del equipo con buen sabor de boca y esta barbacoa es un gesto que les gustó. De hecho, se espera que el domingo le dediquen un tifo gigante en el partido de despedida con su carra agradeciéndole los servicios prestados durante las últimas siete temporadas.

Todo apunta a que Mbappé empezará a empaquetar sus cosas en los próximos días, puesto que su siguiente partido como jugador del PSG será el 25 de mayo en la final de la Copa de Francia. El jugador tiene un acuerdo para incorporarse la próxima temporada al Real Madrid desde el pasado mes de febrero. «No volveré a jugar en Francia. Siempre seré del PSG», desveló como pista.