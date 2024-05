Mbappé: «Necesito nuevos retos después de siete años»

Kylian Mbappé jugará este domingo su último partido como jugador del Paris Saint Germain. El delantero francés confirmó lo que era un secreto a voces y se marchará del club parisino para incorporarse al Real Madrid a partir de la próxima temporada, tal y como anunció en exclusiva Eduardo Inda el pasado 19 de febrero.

El francés realizó un extenso vídeo de agradecimiento a toda la comunidad del Paris Saint Germain y dejó varios mensajes importantes de cara a conocer los motivos de su decisión. «Es difícil anunciar esto, dejar el club, mi país, pero necesito nuevos retos después de siete años. Le quiero agradecer a los aficionados todo el cariño y amor que me han dado», aseveró.

Por otra parte, Mbappé no ha dudado en reconocer a la entidad del Parque de los Príncipes su parte de culpa en convertirse en lo que es hoy en día. «Jugaré este domingo mi último partido en el Parque de los Príncipes. Este equipo me ha permitido convertirme en el jugador que soy y he conocido a muchos jugadores, entre ellos a algunos de los mejores de la historia. He crecido como hombre, como persona, con toda la gloria y todos los fallos que he tenido», dijo.

El delantero se acordó de todos sus entrenadores y de todas las personas del club. «Quiero agradecer a todos los entrenadores que he tenido Emery, Tuchel, Pochettino, Galtier y Luis Enrique y los directores deportivos Leonardo y Luis Campos. A todo el mundo que ha trabajado como staff del equipo. Dejo este club en buenas manos», puntualizó.

Mbappé quiso zanjar su andadura con el equipo parisino con una reflexión final que hará que pocos le piten este domingo en su despedida. «El PSG es un club que no deja indiferente a nadie y yo elegí amarlo con todos los altibajos que hayamos podido tener. No me arrepiento por haber firmado con el PSG y haber vivido todo esto durante estos años. Es un club que estará siempre en mi corazón. He intentado dar lo mejor de mí durante este tiempo y estoy muy agradecido de por vida al PSG», zanjó.