La rabiosa respuesta de Al-Khelaïfi cuando le preguntan por Mbappé

El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, no pudo ocultar su disgusto por la situación que Kylian Mbappé está atravesando en el París Saint-Germain. El catarí, a pesar de avanzar de ronda en la Champions League tras eliminar a la Real Sociedad con una soberbia actuación del de Bondy, no se mostró excesivamente alegre en la entrevista que concedió tras el encuentro. Está claro que, aunque no lo haga oficial, da por perdida a su estrella una vez pase el 30 de junio.

«¿Si confirmo la salida de Mbappé? Si el club no dice nada, yo no voy a decir nada», comentó Al-Khelaïfi visiblemente molesto pero evitando anunciar la noticia que, oficiosamente, el PSG ya se encargó de difundir a los medios de comunicación que siguen la actualidad y el día a día de la entidad de la capital francesa.

«Solo puedo decir que Kylian es un trabajador del club y tiene contrato con nosotros pero también estamos construyendo algo para el futuro», afirmó el presidente catarí del PSG que, de forma indirecta, confirmó que la entidad ya trabaja para crear un equipo competitivo con varios nombres de peso que llegarán el próximo verano y que, con la basa que ya hay en el vestuario, consigan hacer olvidar a Mbappé.

Ante la pregunta de si la estrella de Bondy es imprescindible en el equipo y en el esquema de Luis Enrique, Al-Khelaïfi se mostró muy contundente. «Marcó dos goles. Para mí es el mejor del mundo pero todo el equipo jugó muy bien. Queremos construir algo para el futuro, que es también lo que quiere el entrenador», insistió. Ante esta misma cuestión, Luis Enrique coincidió con su presidente. «En tres cuartos de campo y con espacios es el mejor del mundo. Lo habéis visto hoy. Es imparable para los rivales», zanjó el asturiano.

Polémica relación

Precisamente, Al-Khelaïfi también abordó la polémica que ha surgido en los últimos días sobre una posible mala relación entre el crack y el técnico español. Hay que recordar que Luis Enrique ha optado por sustituir al de Bondy en los dos últimos partidos de la competición doméstica. «El entrenador decide. Estamos con él, eso seguro. Lo más importante es el equipo, el Paris Saint-Germain. Kylian ha hecho un gran partido hoy, estamos orgullosos de él y todo el equipo jugó muy bien», comentó en la entrevista postpartido.

En las palabras del máximo representante del club con propiedad catarí se puede leer entre líneas su descontento con la marcha de su jugador estrella que, además, no va a dejar ni un euro en las arcas francesas al menos en concepto de traspaso.

La rabia interna le lleva a evitar confirmar su salida aunque, como ya informó el propio jugador, el pasado verano llegaron a un pacto con el que ninguna de las dos partes saldrá perdiendo. Es decir, la decisión no ha podido suponer una sorpresa en el seno del PSG que ha tenido tiempo más que suficiente para asumir la marcha de Mbappé y planificar el futuro con la llegada de nuevos jugadores de primer nivel.