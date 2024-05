Macron espera a Mbappé en los Juegos: «He presionado al máximo a su supuesto futuro club»

La presencia o no de Mbappé en los Juegos Olímpicos de París el próximo verano es una cuestión de Estado en Francia y así lo toma su presidente, Emmanuel Macron, quien reconoce haber contactado con su supuesto futuro club (a todas luces, el Real Madrid) para «presionar al máximo» y que le permita acudir a la cita olímpica, ya que el de Bondy es el mayor reclamo mundial que el país galo posee en el mundo del deporte y, sin duda, supondría un varapalo a nivel organizativo que el todavía delantero del PSG no apareciese por la Villa Olímpica.

Mbappé es un emblema en Francia, los patrocinadores no son los mismos ni invierten del mismo modo si la estrella gala no participa pero, para ello, es el club que posea los derechos federativos del capitán de la selección francesa el que tiene que dar permiso al futbolista para que participe en tan importante evento.

Thierry Henry, quien será el seleccionador del combinado olímpico francés, ha asegurado que estaría encantado de poder contar con Mbappé durante el torneo, como no podía ser de otra manera. Pero Deschamps, el técnico de la absoluta, se mostró más comprensivo con los clubes y llegó a afirmar que, «si su equipo dice que no, es que no». Por tanto, por mucho que el ex futbolista del Arsenal y del FC Barcelona elogie al Real Madrid por sus actuaciones y remontadas en la Champions League, el equipo blanco no tiene ninguna intención de permitir que sus futbolistas acudan a los Juegos Olímpicos y más aún tras disputarse la Eurocopa tan solo un mes antes.

El Real Madrid no cederá jugadores

La máxima de la directiva blanca y del cuerpo técnico es que todos los futbolistas puedan realizar una pretemporada con todas las garantías, que realicen la gira justo al resto de sus compañeros y que completen una puesta a punto óptima para poder arrancar la temporada de la mejor forma posible. Y más aún si se trata de un jugador que va a llegar nuevo al vestuario y que necesita pasar tiempo con sus compañeros para adaptarse a su nuevo ecosistema y absorber los mecanismos y estrategias de la pizarra de Ancelotti.

La medida y la postura del Real Madrid, por tanto, no solo se limita a la figura de Kylian Mbappé, una vez que se haga oficial su fichaje por el conjunto blanco. Otros futbolistas como Tchouameni o Camavinga, en el caso de Francia, tampoco podrán participar en los Juegos de París a pesar de ser llamados en la lista de convocados por Henry.

La cita olímpica en el país vecino comenzará el viernes 26 de julio aunque la competición de fútbol se iniciará un par de días antes de la ceremonia de inauguración. España, Brasil y Francia parten como las tres claras favoritas a las medallas aunque la presión recaerá en mayor medida sobre el combinado galo por dos motivos: el primero, por ser el anfitrión; y el segundo porque tanto los cariocas como los españoles ya protagonizaron la final de los Juegos de Tokio por lo que no les urge tanto luchar por la medalla de oro.