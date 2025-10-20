Carvajal estalla por el partido de Miami: «Es una adulteración clarísima de la competición»

Dani Carvajal ha defendido la protesta de los equipos contra Javier Tebas y el partido de Miami. El capitán del Real Madrid, al igual que los del resto del campeonato, se opusieron junto a la AFE para frenar a la Liga y evitar que el Villarreal-Barcelona se juegue fuera de España. Esta jornada no disputaron los primeros 15 segundos, pero el lateral incidió en la importancia de seguir presionando para tumbar el proyecto.

«Me parece una adulteración clarísima de la competición. No hace que todos los equipos compitamos en las mismas condiciones. Creo que es fundamental que seamos justos los propios jugadores, clubes y la misma Liga, que habrá que abogar por algo justo y creo que esto no lo hace», explicó ante los medios.

Desde hace un par de meses, el sindicato pidió a Tebas un informe detallado del partido de Miami. Sin embargo, las fechas que propuso la patronal para reunirse con los capitanes eran imposibles para los futbolistas. Una demora que obligó a pedir a la Liga que aplazasen la venta de entradas para dicho partido hasta que pudieran reunirse. Un hecho que no se produjo y que hizo que el pasado fin de semana dijeran ‘basta’, aunque en la retransmisión no pudo verse después del boicot televisivo.

Cabreo de Carvajal y los capitanes con Tebas

Entre el grupo de capitanes de Primera División hay un tremendo malestar con Javier Tebas. Están muy dolidos de que la Liga no fuese capaz de hacer el esfuerzo de reunirse el pasado martes. Además, las fechas que les han propuesto suponen un tremendo rompecabezas, puesto que en las próximas semanas los equipos compaginan Liga, Copa del Rey y Champions.

El dilema sigue estando en cuál será el punto de acuerdo entre ambas partes, algo que se ha complicado después de la carta que recientemente ha enviado la competición a los equipos sobre las consecuencias judiciales que supone haberse manifestado. La tensión es muy alta y los capitanes quieren explicaciones de por qué no se les ha tenido en cuenta en el proceso del proyecto Miami. Carvajal es el reflejo de una reconciliación complicada.