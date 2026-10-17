El Real Madrid pasa página tras el Clásico goleando al Espanyol

Fue duro el 7-0 ante el Barcelona, pero el Real Madrid intenta pasar página después de un largo parón internacional que les ha servido para consolarse. Una de esas futbolistas que estaba en espera de mostrar sus argumentos sobre el césped era Lineth Beerensteyn, que marcó cuatro goles con su selección, Holanda. Ante el Espanyol, la delantera ha prorrogado ese estado de gracia, con un tanto que ha permitido que las blancas se reencuentren con la victoria. Inauguró el marcador, eso sí, Däbritz, con un centro que no encontró rematadora y que acabó entrando al filo del descanso. No faltó, por supuesto, el gol de Felicia Schröder para cerrar el marcador.

Las madridistas volvían a la acción tras la primera ventana internacional de la temporada con la intención de superar el golpe. De la ilusión tras un desembolso sin precedentes, al mayor golpe de su historia. La mayor humillación sufrida en estos años dejaba claro que este Real Madrid aún no está para competir al mejor Barça, pero no había lugar a las lamentaciones y tocaba reponerse ante el conjunto perico.

Quesada salía con un equipo en el que había cuatro cambios significativos. Silvia Cristóbal y Noe Bejarano, campeonas del mundo sub-20, irrumpían en el once, mientras que Däbritz volvía a la titularidad y también aparecía en ataque Beerensteyn, en lugar de la sueca Schröder. Y la neerlandesa fue la encargada de poner las ocasiones.

Porque Beerensteyn jugó sus mejores minutos desde que llegó al Real Madrid, aunque el listón –las cosas como son– estaba bajo. Las madridistas gozaron de un aluvión de ocasiones en la primera mitad, pero el gol se resistió, hasta que apareció de la forma menos pensada. Un centro de Sara Däbritz no es que se envenenara, es que se paseó por el área sin que nadie tocara el balón y, tras un bote en el corazón del área pequeña, acabó entrando.

Cantada absoluta de la defensa perica para despedir la primera mitad. En la segunda, Beerensteyn se desquitaría. Tras fabricarse lo que parecía ser un golazo pero fallar en el mano a mano, se aprovecharía de un error para hacer el segundo, tras tirarse un autopase ante la portera. Un gol con el que prolongaba su buen estado de forma, tras hacer cuatro goles en el parón ante Holanda.

Schröder no falla y Linda lidera

Se marchaba para dar entrada a Schröder, que, tras un disparo potentísimo al larguero, marcó el 3-0. Apuntaba a ser definitivo, hasta que Bicho puso el 3-1 en el descuento. Un gol que subió al marcador incomprensiblemente, puesto que había falta a Andreia Jacinto bastante clara. Se revisó, pero no se anuló.

Mención especial, como casi siempre, para una Linda Caicedo que no marcó, pero que lideró al conjunto madridista. Volvió a ser la mejor la cafetera, aunque esta vez se quedó sin ver puerta en un partido en el que el Real Madrid se reencontró con la victoria y se relame las heridas, tras encajar siete goles en un Clásico que sigue pesando y que debería costar olvidar.