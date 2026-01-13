El Real Madrid se lleva un zarpazo ante el Athletic

El Real Madrid patina ante un gran Athletic. El conjunto blanco cortocircuitó bajo la lluvia de Valdebebas y se topó con las zarpas de Olatz Santana, guardameta debutante por la lesión de Nanclares. Sus manos salvadoras, unidas a un golpeo espectacular de Sara Ortega, en una de las pocas ocasiones que tuvieron las rojiblancas, las permitieron llevarse un enorme botín del Di Stéfano.

Con la Supercopa en el horizonte, la Liga F adelantaba los enfrentamientos de la jornada 17, que coinciden con la semana en la que se disputará el primer título de la temporada, en Castellón. El Real Madrid recibía a un Athletic que llegaba tras empatar en casa ante el Badalona, mientras que las de Quesada habían estrenado el 2026 con un sólido triunfo ante el Sevilla.

El técnico madridista optó por rotar, dejando a Linda Caicedo en el banquillo e introduciendo varias futbolistas de las menos habituales. Misa volvía a estar bajo palos; Shei aparecía en el lateral diestro, con Yasmim en el contrario y Rocío en el centro de la defensa con Méndez; mientras que en el centro aparecía Irune junto a Angeldahl, de enganche estaba Weir; con Iris Ashley en la punta de lanza y Athenea y Eva Navarro por los costados.

En el Athletic llamaba mucho la atención la suplencia de Nerea Nevado, que acumulaba todos los minutos posibles hasta la visita rojiblanca a Valdebebas. La capitana no era la única que se quedaba fuera, puesto que respecto al once mostrado en Lezama el pasado fin de semana sólo repetían cuatro, siendo una de ellas Nanclares, en portería.

Y la internacional española daría el susto nada más comenzar. Se lanzó a por un centro desde la banda izquierda con la mala suerte de que recibió un golpe en la cabeza de una compañera. Tuvo que ser atendida sobre el césped y retirada en camilla. La guardameta fue llevada al hospital para descartar cualquier tipo de problema. Entró en su lugar Santana.

La acción enfrió un partido en el que apenas había dado tiempo a que pasara algo. Dominaba el conjunto blanco, que así siguió, pero sin acercarse en exceso a la meta de las leonas. Hasta que Weir se plantó sola ante Olatz Santana. La guardameta aguantó y consiguió desviar el disparo de la escocesa, evitando así el primero del conjunto blanco, justo antes de que la lluvia tomara el protagonismo en Valdebebas.

Poco se podía rascar al descanso de un partido en el que las madridistas habían dominado pero habían sido incapaces de generar prácticamente peligro sobre la meta de las bilbaínas. Por su parte, las de Javi Lerga se habían defendido muy bien, pero habían sido incapaces de acercarse ya no a la portería de Misa, sino a campo rival. Poco cambiaría el guion en los primeros minutos de la segunda parte, en los que Eva Navarro, Athenea, Yasmin y Angeldahl abandonaron el terreno de juego. Entraban Comendador nada más regresar del descanso y, en un triple cambio, Holmgaard, Dabritz y Linda Caicedo, ante la necesidad de generar peligro.

Nada más producirse los cambios, el conjunto blanco se activó y Weir estuvo a punto de marcar, pero el remate, desviado de nuevo por Santana, acabó tocando la red por encima del larguero. Duró unos instantes, puesto quien se adelantó fue el Athletic. Tomaron el mando y, en apenas cinco minutos de presión sobre la meta de Misa, consiguieron el gol. Tuvo que intervenir la portera canaria para evitar el gol y, un minuto después, llegaría por medio de Sara Ortega.

Golazo de la futbolista del conjunto bilbaíno para adelantar a las visitantes. Recibió el balón en la frontal tras una pérdida madridista, la pegó con todo y el balón, tras golpear en el palo, acabó en el fondo de la red. Después de leves avisos, el Athletic tomaba la delantera ante un conjunto blanco al que le faltaba fútbol ante un recogido equipo vasco, que juntaba mucho las dos líneas.

Encontraron las madridistas a Redondo, recién ingresada al terreno de juego, que se quedó sola ante Olatz Santana. La guardameta evitó de nuevo el tanto, confirmándose como la mejor del partido. Aunque a la albaceteña se le quedó largo el control, consiguió rematar a puerta, pero la portera metió una nueva mano salvadora. Apretaron las madridistas hasta el final del partido, en busca del empate, pero no lo lograron, ni siquiera tras los seis de añadido.