Trabajadores del Barcelona convocan una huelga durante el Clásico por el «deterioro de las condiciones laborales»

El colectivo de trabajadores fijos discontinuos del FC Barcelona ha convocado una huelga de tres días, entre los que se incluye la disputa del Clásico en el Camp Nou el próximo domingo 25 de octubre. El motivo que señalan es la falta de respuestas del club ante «el deterioro de las condiciones laborales, la falta de personal y las desigualdades», entre otros problemas. En un comunicado difundido este martes, un comité compuesto por 60 trabajadores fijos discontinuos ha anunciado que la protesta se extenderá desde las 00:00 horas del viernes 23 a las 06:00 horas del lunes 26 de octubre.

Se trata de trabajadores con contrato indefinido que desarrollan su actividad de forma discontinua, principalmente para cubrir las necesidades logísticas y de atención al público durante los partidos y eventos del FC Barcelona. Entre sus funciones figuran la gestión de accesos, la atención a socios y aficionados y la preparación de las instalaciones deportivas, tanto de la cantera como de los primeros equipos masculinos y femeninos.

El FC Barcelona ha transmitido tranquilidad al respecto, asegurando que dispone de capacidad organizativa suficiente para garantizar que el Clásico y el resto de partidos programados durante la huelga no sufran incidencias. Los trabajadores señalan que su reivindicación tendrá «especial incidencia» durante el duelo ante el Real Madrid que se celebra a las 21:00 horas del domingo 25 de octubre.

No será el único evento afectado, ya que tanto el equipo de baloncesto como el de fútbol femenino juegan como locales el sábado en el Palau y el Johan Cruyff, respectivamente. La huelga también incidirá en los partidos de la cantera culé que se disputen en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Las reivindicaciones de los trabajadores del Barça

El comunicado firmado por el Comité de Huelga del Personal Fijo Discontinuo del FC Barcelona y difundido por Betevé y otros medios de comunicación ha provocado la respuesta interna del club. Desde el conjunto culé señalan que su salario está muy por encima del habitual en otras entidades del sector, aunque señalan que respetan sus reivindicaciones y mantendrán la comunicación entre ambas partes para tratar de alcanzar un acuerdo.

«Denunciamos el incumplimiento de acuerdos, irregularidades de tipo contractual, situaciones de discriminación entre trabajadores y trabajadoras del propio club, incumplimientos del convenio colectivo y una reducción progresiva de nuestra plantilla, mientras varios servicios pasan a ser cubiertos por empresas externas. Alertamos que esta situación precariza los servicios, reduce la capacidad de respuesta frente a las incidencias y perjudica la atención a los socios y aficionados. Consideramos que esta movilización es el último recurso ante la falta de avances y compromisos concretos», explican los trabajadores fijos discontinuos del FC Barcelona en su comunicado.

Las peticiones del colectivo recogen una subida salarial y un incremento de la plantilla en un 50%, alcanzando los 90 trabajadores. La huelga de tres días se presenta como un ultimátum al club blaugrana ante sus negativas. En la directiva del club blaugrana, en cambio, no temen a las consecuencias de este paro durante un fin de semana en el que sus tres principales equipos juegan en casa; con especial foco en un Clásico que volverá a atraer todas las miradas del fútbol y el deporte mundial.