El Real Madrid renueva al hijo de Reyes tras cumplir la mayoría de edad

El canterano madridista José Reyes López, hijo del recordado futbolista José Antonio Reyes, ha renovado su contrato con el Real Madrid. El joven jugador, que cumplió 18 años el pasado 15 de octubre, lo ha anunciado en su cuenta de Instagram. Con una serie de fotografías de la firma del contrato junto a su familia y agentes, José Reyes ha agradecido al club blanco la oportunidad de continuar creciendo en Valdebebas.

El mediapunta milita actualmente en el Juvenil A del Real Madrid, dirigido por Julián López de Lerma. El vínculo contractual entre el club y el jugador se ha ampliado más allá del año 2027. La estructura merengue, de esta forma, sigue apostando por José Reyes López. El jugador madrileño llegó en 2019 a Valdebebas, procedente del Leganés. Desde el Infantil B ha escalado hasta alcanzar, esta temporada, el Juvenil A. Su inicio de campaña invita al optimismo. Pese a sumar una titularidad en cuatro partidos, José Reyes ha conseguido anotar dos tantos partiendo desde el banquillo.

El madrileño ya ha entrenado con el primer equipo, tanto en la presente temporada como en la pasada. Su debut en la UEFA Youth League se produjo también en el curso 2024/25, ante la Atalanta. José Reyes no ha dudado a la hora de agradecer al Real Madrid la confianza depositada en él. «Muy orgulloso de seguir perteneciendo a esta gran familia. ¡Gracias, Real Madrid, por confiar en mí!», ha destacado en su cuenta de Instagram.

El mensaje de su madre tras renovar con el Real Madrid

El canterano madridista tratará de dejar su propia huella en el fútbol, marcada por el recuerdo de su padre, José Antonio. El que fuera futbolista de Arsenal, Atlético de Madrid y Real Madrid, entre otros, perdió la vida en el año 2019; antes de que su hijo José llegara a Valdebebas.

La madre del futbolista del Juvenil A del Real Madrid también ha querido felicitar a su hijo. «Otro día más para enmarcar y recordarte que sigas sonriendo como lo haces, que sigas trabajando y soñando con ilusión y humildad! Hoy tu renovación es el mérito a tu esfuerzo y dedicación y un sueño más cumplido! Gracias por hacernos tan felices, estamos muy orgullosos de ti», ha respondido en la publicación de José Reyes.