Liberto mantiene el pleno del Real Madrid en la Youth League

El Real Madrid mantiene el pleno de victorias en la Youth League. El conjunto blanco suma y sigue en la competición juvenil continental y, después de sus triunfos contra el Olympique de Marsella y el Kairat Almaty, los madridistas han logrado su tercera victoria del curso contra la Juventus. Todo, gracias a un gol de Liberto Navascués. El joven futbolista del Juvenil A, que terminó lesionado en la segunda mitad tras un golpe, marcó a la salida de un córner el tanto que serviría a los madridistas para llevarse el partido.

El filial madridista afrontaba un duelo clave de cara a sus aspiraciones para entrar entre los 16 mejores de la fase de liga. Con seis puntos tras los primeros dos partidos, estaban en la parte alta de la clasificación. Les tocaba medirse en Valdebebas a una Juve que llegaba sin puntos tras sus dos primeras jornadas, en las que perdió contra Dortmund y Villarreal.

Los de Julián López volvieron a ganar, gracias a un tanto de Liberto en el minuto 13 de partido. Se adelantaron pronto los blancos, tras un córner que trató de peinar Yáñez. No lo consiguió, la defensa no acertó a despejar y, en medio del barullo en el área, Liberto metió la pierna para mandarlo al fondo de la red.

El tanto adelantaba a los blancos, que fueron muy superiores ante una Vecchia Signora que apenas puso en complicaciones a Javi Navarro. Sólo llegaron en una ocasión los italianos, mostrando un nivel muy inferior al que marca su nombre. Fueron superados en todos los aspectos por los madridistas, aunque el Real Madrid no logró ampliar la ventaja en el marcador.

Pese a ello, no sufrieron, en lo que a mantener su victoria parcial en el encuentro se refiere. Y es que la Juve sacó su lado más agresivo en una segunda parte en la que jugaron muy al límite del reglamento, sobrepasándolo en ocasiones. Era la única forma que encontraban de parar a un Real Madrid que generaba constante peligro.

Sin embargo, el árbitro no quiso pitar un penalti a favor de los blancos por mano en el área de Rizzo, que luego vio la amarilla por una entrada criminal sobre Gabri Valero por la que mereció la roja. Sí que expulsó minutos después a Merola, por una nueva entrada dura y a destiempo, dejando prácticamente visto para sentencia un choque que encumbra a los madridistas a lo alto de la clasificación.