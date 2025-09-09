El Real Madrid de Scariolo ya conoce su calendario completo y horarios en la Liga Endesa

El nuevo Real Madrid de Sergio Scariolo ha conocido este martes su calendario completo y los horarios de la Liga Endesa. Su primer partido en la ACB será el domingo 5 de octubre a las 12:30 horas en el Movistar Arena frente a Dreamland Gran Canaria. Acto seguido, visitarán el 12 de ese mismo mes la pista de un siempre correoso Baskonia. Mientras que el primer Clásico frente al Barcelona no se producirá hasta enero de 2026.

El domingo 4 de enero de 2026 el Real Madrid recibirá al Barcelona en casa a las 12:30 horas, correspondiente a la jornada 14 de Liga Endesa. El partido de vuelta entre los dos gigantes del baloncesto español se disputará el domingo 22 de marzo de 2026 a las 19:00 horas en el Palau Blaugrana, en el marco de la jornada 23 del campeonato nacional. Precisamente, los azulgranas protagonizarán el partidazo de la primera jornada de la Liga Endesa al visitar el Roig Arena para enfrentarse al Valencia Basket el domingo 5 de octubre a las 19:00 horas.

Las otras fechas señaladas del calendario del Real Madrid en la Liga Endesa son los enfrentamientos contra Unicaja y Valencia Basket. Los duelos contra los malagueños serán el 28 de diciembre a las 19:00 horas en el Movistar Arena (jornada 12), y el 15 de febrero de 2026 en el Carpena a la misma hora (jornada 20). El 18 de enero de 2026, también a las 19:00 horas, recibirán al Valencia en la jornada 16 y el 26 de abril de 2026 a las 19:00 horas en el Roig Arena (jornada 28).

Un Real Madrid renovado

El Real Madrid arrancará una nueva temporada en busca de revalidar el título con varias caras nuevas. La primera está en el banquillo. Sergio Scariolo ha fichado por el vigente campeón de la Liga Endesa para reemplazar a Chus Mateo. La plantilla cuenta con seis fichajes tras la marcha de cinco jugadores. Las salidas han sido: Hugo González, Eli Ndiaye, Dzanan Musa, Ibaka y Rathan-Mayes.

Por otro lado, han llegado Théo Maledon, David Kramer, Gabriele Procida, Chuma Okeke e Izan Almansa. Además, se espera que el Real Madrid cierre su plantilla con Trey Lyles, aunque todavía no es oficial su fichaje. Estos se suman a los Facundo Campazzo, Sergio Llull, Andrés Feliz y Mario Hezonja, para formar una plantilla para pelear por todo esta temporada.

La temporada arranca el fin de semana del 27 y 28 de septiembre con la disputa de la Supercopa Endesa, aunque será el fin de semana siguiente, el del 4 y 5 de octubre, cuando empiece la Liga Endesa. El sábado habrá cuatro partidos, con el Unicaja-Surne Bilbao Basket como partido inaugural.

Jornada unificada antes de la Copa

La jornada 17, la última de la primera vuelta y la que marcará el corte de los ocho mejores que jugarán la Copa del Rey, será el fin de semana del 24 y el 25 de enero. Además, según informó la ACB, se unificarán los horarios de los encuentros que tengan incidencia clasificatoria para jugar dicho torneo.

La Copa del Rey se disputará en el Roig Arena de Valencia entre el jueves 19 y el domingo 22 de febrero, con los ocho mejores equipos de la primera vuelta buscando conquistar el título que posee Unicaja desde que se lo ganó al Real Madrid en Gran Canaria en el mes de febrero de este año.

La Liga Endesa continuará hasta el 28, 29 y 30 de mayo, cuando la última jornada determinará los equipos clasificados para el ‘playoff’ por el título y los dos clubes que descenderán a la Primera FEB. Para esta jornada 34, al igual que para la 17, la acb también ha comunicado que se unificarán los partidos de los equipos que tengan posibilidades de entrar entre los ocho mejores y de bajar de categoría. Por último, el playoff comienza el martes 2 de junio, con los primeros partidos de cuartos de final, y se extenderá hasta el 22 o el 28, en función de la duración de las eliminatorias.