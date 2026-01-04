Baloncesto
Real Madrid – Barcelona, en directo | El Clásico de baloncesto de la liga Endesa hoy
Sigue en directo y en vivo online el minuto a minuto del Clásico Real Madrid de baloncesto - Barcelona de la Liga Endesa
El Real Madrid de baloncesto - Barcelona es de la jornada 14 y se jugará en el Movistar Arena
El Real Madrid de baloncesto llega a este Clásico ocupando el liderato de la Liga Endesa
Los descartes de Scariolo
Tal y como nos informa nuestro compañero Kike Sáez, presente en el Movistar Arena, Almansa, Procida y Okeke son los descartes de Sergio Scariolo para este Real Madrid de baloncesto – Barcelona.
Dominio madridista
El cuadro de Concha Espina ha mostrado una clara superioridad en los últimos enfrentamientos ante el Barcelona y buscan llegar a la decena de triunfos consecutivos. La superioridad del Real Madrid de baloncesto.
Dónde ver por TV el Real Madrid de baloncesto – Barcelona
Este apasionante Clásico de la Liga Endesa Real Madrid de baloncesto – Barcelona se podrá ver en directo por televisión a través de Dazn y de las plataformas que contentan este operador. En DIARIO MADRIDISTA te ofrecemos la narración gratis en vivo online y en streaming todo lo que suceda en la capital de España.
Todo preparado
Falta apenas una hora para que comience este Clásico de la Liga Endesa entre el Real Madrid de baloncesto y el Barcelona en la capital de España.
El Movistar Arena está listo ya para que se celebre este apasionante Clásico entre el Real Madrid de baloncesto y el Barcelona. El sorteo quiso que estos dos gigantes del deporte español se viesen las caras en la jornada 14 de la Liga Endesa y ahora el cuadro blanco espera poder darle una alegría a sus aficionados en este choque ante su eterno rival, una fecha que siempre es importante para las hinchadas de ambos equipos. Narramos en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto del Real Madrid de baloncesto – Barcelona.
Real Madrid de baloncesto – Barcelona, en directo
Así está la clasificación de la Liga Endesa
Ahora mismo la Liga Endesa está en un momento apasionante. El Real Madrid de baloncesto ha arrancado esta jornada 14 del campeonato nacional español en la primera plaza y pase lo que pase en el Movistar Arena conseguirán mantener esa posición, pero verían cómo los azulgranas, que son cuartos, se acercarían un poco a ellos. Es por ello que Sergio Scariolo y sus pupilos quieren hacerse fuerte en su pabellón para lograr una victoria con la que dar un golpe sobre la mesa y ampliar las diferencias con sus eternos rivales, algo que, sin duda, alegrará a todos esos aficionados del conjunto de Concha Espina.
El segundo Clásico de la temporada
Comienza 2026 y este será el primer Clásico de este nuevo año, pero el Real Madrid de baloncesto y el Barcelona ya se vieron las caras hace unos meses por primera vez esta temporada. Fue en la Euroliga y el cuadro azulgrana recibía a los de Sergio Scariolo en el Palau Blaugrana. Los de Concha Espina pasaron por encima de su eterno rival, al que le endosó un 92-101, por lo que ahora esperan poder repetir esa gesta, aunque en esta ocasión los merengues tienen el factor cancha a su lado y es por ello que parten con un ligero favoritismo para llevarse el triunfo.
Partidazo en el Movistar Arena
¡¡Muy buenos días a todos!! Bienvenidos a la retransmisión y narración en directo y en vivo online del resultado y minuto a minuto de este apasionante Clásico entre el Real Madrid de baloncesto y el Barcelona. Este partidazo que se disputará en el Movistar Arena corresponde a la jornada 14 de la Liga Endesa y ambos conjuntos saltarán con todo al parqué de la casa del conjunto madridista para intentar hacerse con una victoria importantísima, tanto moral como deportivamente.
A qué hora empieza el Clásico de baloncesto
Este Real Madrid de baloncesto – Barcelona fue fijado en el horario de las 12:30 horas, por lo que falta una media horita para que comience el choque en la capital de España.