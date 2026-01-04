Real Madrid – Barcelona, en directo | El Clásico de baloncesto de la liga Endesa hoy

El Movistar Arena está listo ya para que se celebre este apasionante Clásico entre el Real Madrid de baloncesto y el Barcelona. El sorteo quiso que estos dos gigantes del deporte español se viesen las caras en la jornada 14 de la Liga Endesa y ahora el cuadro blanco espera poder darle una alegría a sus aficionados en este choque ante su eterno rival, una fecha que siempre es importante para las hinchadas de ambos equipos. Narramos en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto del Real Madrid de baloncesto – Barcelona.

Real Madrid de baloncesto – Barcelona, en directo

Así está la clasificación de la Liga Endesa

Ahora mismo la Liga Endesa está en un momento apasionante. El Real Madrid de baloncesto ha arrancado esta jornada 14 del campeonato nacional español en la primera plaza y pase lo que pase en el Movistar Arena conseguirán mantener esa posición, pero verían cómo los azulgranas, que son cuartos, se acercarían un poco a ellos. Es por ello que Sergio Scariolo y sus pupilos quieren hacerse fuerte en su pabellón para lograr una victoria con la que dar un golpe sobre la mesa y ampliar las diferencias con sus eternos rivales, algo que, sin duda, alegrará a todos esos aficionados del conjunto de Concha Espina.

El segundo Clásico de la temporada

Comienza 2026 y este será el primer Clásico de este nuevo año, pero el Real Madrid de baloncesto y el Barcelona ya se vieron las caras hace unos meses por primera vez esta temporada. Fue en la Euroliga y el cuadro azulgrana recibía a los de Sergio Scariolo en el Palau Blaugrana. Los de Concha Espina pasaron por encima de su eterno rival, al que le endosó un 92-101, por lo que ahora esperan poder repetir esa gesta, aunque en esta ocasión los merengues tienen el factor cancha a su lado y es por ello que parten con un ligero favoritismo para llevarse el triunfo.

Partidazo en el Movistar Arena

¡¡Muy buenos días a todos!! Bienvenidos a la retransmisión y narración en directo y en vivo online del resultado y minuto a minuto de este apasionante Clásico entre el Real Madrid de baloncesto y el Barcelona. Este partidazo que se disputará en el Movistar Arena corresponde a la jornada 14 de la Liga Endesa y ambos conjuntos saltarán con todo al parqué de la casa del conjunto madridista para intentar hacerse con una victoria importantísima, tanto moral como deportivamente.