Fabien Causeur anuncia su retirada del baloncesto: «Me voy de la cancha en paz y lleno de gratitud»

Fabien Causeur ha anunciado su retirada del baloncesto profesional a los 38 años. Sin equipo desde el término de la temporada pasada, cuando finalizó su vinculación con el Armani Milano, el escolta ha decidido poner fin a su carrera deportiva «después de más de 20 años en la cancha». Lo deja después múltiples éxitos, destacando los conseguidos durante siete temporadas en el Real Madrid.

El club se ha pronunciado al respecto, destacándole como pieza clave de «una de las épocas más brillantes y recordadas» de la historia de la entidad. «486 partidos en los que defendió nuestra camiseta […] ganó 14 títulos», recalca el club, señalándole además como «el tercer extranjero que más partidos ha disputado en la historia de nuestro equipo», unido a «su compromiso y su talento», que «siempre permanecerán en la memoria y el corazón de todos los madridistas».

A través de un comunicado en redes sociales, Causeur ha anunciado que deja el baloncesto profesional, agradeciendo a todos sus seres queridos la dedicación que le han mostrado en este tiempo y, también, acordándose de los aficionados. «El baloncesto me lo ha dado todo: emociones en cada partido jugado, compañeros que me han enseñado, entrenadores que me han empujado a ser mejor en cada entrenamiento y recuerdos grabados para siempre», apunta.

«Me gustaría agradecer a todas las personas que se han cruzado en mi camino y reservar unas palabras para aquellos que, para mí, han ocupado un lugar especial durante todos estos años: mamá y papá, gracias por darme el gusto por este increíble deporte y por inculcarme valores que he tratado de mantener hasta el día de hoy. Mis hermanas Nolwenn y Laurie, así como mis mejores amigos Rudy, Yannick, Vince, Romain y, más tarde, Daniel. Gracias por apoyarme todos estos años a pesar de la distancia. A mis agentes, Nicolas y Stefano, formamos un gran equipo durante dos décadas. Gracias por su paciencia y sus valiosos consejos», señala el ya ex jugador en su comunicado.

Entra después en la parte más emotiva, dedicada a su mujer: «Lucía, termino contigo porque has sido y sigues siendo la persona más importante de mi vida y mi carrera. Gracias, ante todo, por la maravillosa familia que hemos formado con Valentina y Liam. Gracias por sacrificar tu tiempo y tu carrera para permitirme brillar y convertirme en quien soy hoy. Has sido mi pilar durante todos estos años y te estaré eternamente agradecido».

Por último, se acuerda de todos los aficionados que le han apoyado en este tiempo. «También me gustaría agradecer a todos los entrenadores que he conocido, a los fisioterapeutas y nutricionistas que me han ayudado a prolongar mi carrera; al personal de los distintos clubes que han hecho agradable mi día a día y, por supuesto, a los aficionados que me han apoyado durante todos estos años. Me voy del campo en paz, lleno de gratitud. Comienza una nueva aventura… gracias por ser parte de la mía», finaliza Causeur.

El Real Madrid despide a Causeur

Ante el anuncio de Fabien Causeur sobre su retirada como jugador de baloncesto profesional, el Real Madrid C. F. quiere expresar su gratitud, cariño y admiración a una de nuestras leyendas.

Causeur contribuyó de manera decisiva en los éxitos del equipo en una de las épocas más brillantes y recordadas de nuestra historia durante las siete temporadas y 486 partidos en los que defendió nuestra camiseta. En todo ese tiempo, ganó 14 títulos: 2 Copas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 6 Supercopas de España.

Causeur es el tercer extranjero que más partidos ha disputado en la historia de nuestro equipo. Su compromiso y su talento siempre permanecerán en la memoria y el corazón de todos los madridistas.

El Real Madrid le desea todo lo mejor a él y a su familia en esta nueva etapa de su vida.