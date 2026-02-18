Abalde: «Tenemos un vestuario espectacular y eso es un factor diferencial»

Alberto Abalde aseguró en su entrevista con este periódico antes de la Copa del Rey que la unión del vestuario del Real Madrid es un «factor diferencial» a la hora de competir cuando vienen mal dadas. El alero gallego dice que se ha creado una «familia», algo que le impresionó desde su llegada en 2020. Ya acumula seis temporadas y es uno de los pilares, por lo que sabe perfectamente cuál es su rol.

«Es mi sexta temporada aquí y siempre hemos tenido un vestuario espectacular. Me sorprendió incluso a mi llegada a un club tan grande, con tantas estrellas. Aquí realmente somos una familia. Este año, que sí que ha habido más cambios, toda la gente que ha venido son personas espectaculares. Hemos fichado muy buenos jugadores, pero muy buena gente», afirma.

«Hemos conseguido hacer un muy buen grupo, muy sano, como dices. A veces bromeamos con eso, pero es que pasamos más tiempo juntos que en casa con nuestra familia. En los momentos difíciles o que vienen mal dadas, eso es un factor diferencial. Es muy importante el vestuario que tenemos» valora Abalde, preguntado por las sensaciones que transmite el grupo de puertas hacia afuera.

Así define su papel dentro del mismo: «Durante toda mi carrera, pero sobre todo en mi etapa en Madrid, ha habido momentos diferentes, pero siempre me he agarrado al trabajo, a nunca bajar los brazos y encontrar una ventana por la que meterme para ser y sentirme importante. En la última época me he sentido un jugador que mis compañeros valoran mucho y trabajo para ser una pieza importante para el equipo y sumar. Muchas veces mi rol es ajustarme a lo que le haga falta y yo soy muy feliz haciéndolo».

Abalde y su peso en el Real Madrid

«La verdad es que he aprendido durante todos estos años a no pensar mucho. Adaptarme, estar presente en el día a día, gestionar también los momentos malos cuando vienen, que vienen siempre, y seguir trabajando. Nunca dejarte ir, creo que eso es clave. Y yo estoy disfrutando. Disfruto de todos los momentos. Disfruté muchísimo la temporada pasada y esta estoy disfrutando también y todo lo que vendrá, pues serán retos, así que muy bien», explica en esta charla previa al torneo copero en Valencia.