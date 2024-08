Desde que se separara de Gerard Piqué, Shakira ha confesado que no está buscando el amor. Está centrada en su faceta profesional y familiar, pero obviamente no se cierra a conocer gente. El portal estadounidense TMZ publica el vídeo de la cantante colombiana con un hombre en Miami. Aparecen cenando en un exclusivo restaurante, el Lido Bayside de The Standard Spa, ubicado frente al mar. Algunos usuarios aseguran que es Alejandro Sanz, pero no está confirmado.