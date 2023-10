Víctor Font avisa de la ruina del Barça: «El enfermo sigue en la UCI y las analíticas son peores»

Víctor Font habla alto y claro sobre la situación actual del Barcelona. El que fuera máximo rival de Joan Laporta en las últimas elecciones a la presidencia del Barça, con la propuesta Sí al Futur, ha atizado con fuerza los datos económicos presentados este miércoles por el vicepresidente económico culé, Eduard Romeu, dejando claro que el club está peor que hace dos años cuando tomó el control su rival por la presidencia: «El enfermo sigue en la UCI y las analíticas son peores».

Font ha comparecido para analizar todo lo que anunció el Barça a través de Romeu y poner así en alerta a todos los compromisarios y socios del Barcelona que este sábado deben aprobar las cuentas: «Los datos confirman lo que decíamos, que estamos peor que hace dos años. Además, hay falta de transparencia».

«Conocer la situación real es el primer paso para mejorar. Nuestra conclusión es que necesitamos un nuevo modelo de gestión para mantener la identidad del club. Si no lo hacemos no podremos renovar a Lamine ni optar a fichar a Haaland cuando quiera jugar en España. Dicen que todo va bien, oíamos lo mismo en el mandato de Bartomeu. El enfermo sigue en la UCI y las analíticas son peores», espetaba Font, rotundo y crítico con la actual presidencia y Junta Directiva del Barça, a la que acusa de no ser clara.

Font tira de retrospectiva y pone el foco en donde inicia todo el problema económico del Barça: «En la temporada 20/21 se perdieron 555 millones, en la 21/22, 169 y en la pasada, 330. Esto es cogiendo ingresos y gastos ordinarios. Son 1.054 millones de déficits ordinarios en las tres últimas temporadas. Esto empieza en la temporada 17/18, cuando se va Neymar por 222 millones. Sin esa venta, hubiese habido 160 millones de pérdidas. Y la situación empeora. Entraron e hicieron la táctica de vaciar la mochila con dos problemas, porque nos ligó de forma catastrófica en el tema del Fair Play y además no hemos mejorado».

Víctor Font ve en la UCI al Barcelona

«Era imprescindible un plan de choque que no se ha producido. Además, hemos ido vendiendo activos, patrimonio. Derechos de televisión y la operación de Barça Studios de la que nadie sabe nada», explicaba Font, alarmista con la situación actual del Barcelona y con el modelo propiedad: «Está cambiando en algunas áreas sin decirlo, porque en Barça Studios por ejemplo ya hemos cambiado el modelo de propiedad».

Y es que Font habla y precisa en cuanto a los números, sobre todo en el nivel de gasto que lleva a día de hoy el club: «El nivel del gasto es espectacular. La masa salarial aumenta en la 17/18 a 639 millones, pero el año pasado fue de 676. Es evidente que hay una herencia envenenada, pero ahora también se hacen contratos crecientes. Pero no es solo la masa salarial deportiva. Hay 64 millones de salarios no deportivo y 254 y 171 de gastos de gestión y otros, donde cabe todo. Si no profesionalizamos el club, no saldremos adelante. No han hablado de un Plan de Viabilidad hasta 30 meses después y obligados por LaLiga. Se debería haber hecho nada más entrar al club».

De hecho, Font cree que el Barça no cumplirá con el presupuesto, con 859 millones previstos por parte del club: «Ojalá me equivoque, pero no se cumplirá. Los números no se pueden creer. Tienes 859 millones de ingresos cuando has ido a Montjuïc y la Botiga y el Museu, que generan mucho, no están en funcionamiento. No se cuadrará a no ser que se ingrese más por traspasos».

«Soy optimista porque el potencial del Barça es brutal, pero no hay que dejar pasar la oportunidad y para ello hay que cambiar el modelo de gestión», recalca el ex candidato a la presidencia del Barça, que ve imposible que el club compita por fichajes como los de Haaland o Mbappé: «Los jugadores quieren venir pero no podemos decirles que vengan con sueldos por debajo de lo que merecen. Si solo hemos gastado tres millones este verano».