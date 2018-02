“El cambio de Cristiano Ronaldo lo hice para meter más fuerza en el centro del campo”. Con estas palabras justificaba Zidane un cambio que era obvio que iba a traer cola. Cambiar al jugador luso con el resultado apretado siempre suele tener efectos secundarios y esta vez no iba a ser menos. El técnico galo decidió retirar al Balón de Oro en el minuto 82 con 1-2 en el marcador y los gestos del futbolista no han gustado nada al vestuario.

En su defensa cabe resaltar que no realizó ningún aspaviento pero su cara lo dijo todo. Tras saludar a Marco Asensio, ni siquiera miró a Zidane, hizo un gesto con la cara como de no entender nada y la sonrisa irónica le acompañó hasta su llegada al banquillo donde la pagó con uno de los cámaras, al que con evidentes ademanes le pidió que centrara su atención en en campo y no en él.

Y claro, todo este paripé del portugués tras ser sustituido no ha gustado para nada a sus compañeros y ha desembocado en un lío en el vestuario madridista. Pero esto viene de lejos. Y es que la actitud de Cristiano Ronaldo no está gustando nada a los jugadores del Real Madrid durante los últimos meses. Se gestitos, caritas, sus continuos reproches a los compañeros y su evidente falta de goles están levantando cada vez más voces críticas sobre la figura del que hasta ahora estaba considerado como el líder supremo del equipo.

Por ello, hay parte de la plantilla que está harta de Cristiano Ronaldo. De puertas afuera el mensaje que saldrá siempre será positivo y de unión pero en estos momentos hay miembros del vestuario madridista más que molestos con la estrella del equipo y de sus mensajes que no ayudan nada. Pero esto no es sólo cosa de la plantilla, en la directiva también está cansada del luso y de sus continuas peticiones de mejora de contrato cuando es el jugador que más gana de la plantilla.

Otro partido a cero

Es cierto que una gran parte de los jugadores importantes no están mostrando su mejor nivel y eso se traduce en la mala racha del equipo pero lo que de verdad está echando de menos el Real Madrid son los goles de Cristiano. Y es que el luso nunca había metido tan poco en Liga. Tras anotar dos dobletes consecutivos ante Deportivo y Valencia, llegó al duelo contra el Levante para mantener la inercia goleadora pero se volvió a quedar a cero.

Y esto, por desgracia para él y para el equipo, está ocurriendo demasiado esta temporada. Porque este fue el partido número 12 en el presente campeonato de Liga en el que el reciente Balón de Oro no consigue marcar, algo que no se había visto nunca antes teniendo en cuenta que ha jugado 17 duelos. Un dato que lo dice todo: siempre que Cristiano ha marcado en Liga esta temporada el Real Madrid ha ganado.