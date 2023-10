Preparan una sanción para Todibo por reírse en el minuto de silencio por el asesinato de un profesor

Jean-Clair Todibo se encuentra en el centro de todas las críticas después de reírse durante el minuto de silencio del Holanda-Francia, en memoria de Dominique Bernard, el profesor asesinado a manos de un radical islamista en Arras, en el norte de Francia, además de los fallecidos en la guerra entre Israel y Palestina y podría recibir una sanción ejemplar. El futbolista, que ha pedido perdón, podría ser sancionado en su país por su risa durante el minuto de silencio.

Los primeros en pronunciarse han sido los de la Comisión Nacional de Ética, que pidió públicamente al central francés que se disculpara y diera las explicaciones pertinentes sobre su gesto durante el minuto de silencio en el Johan Cruyff Arena. En caso de que no disculparse, el futbolista se exponía a que el caso acabara en manos de la Comisión de Disciplina de la Federación Francesa de Fútbol, para que tome medidas al respecto y, si lo considera oportuno, le sancione.

🇫🇷Anoche el jugador de los Bleus Todibo se reía durante el minuto de silencio por el profesor asesinado por un islamista en el norte de Francia. pic.twitter.com/nXPEmUyhdf — Alejo Schapire⚡️ (@aschapire) October 14, 2023

Patrick Anton, miembro de la Comisión Nacional de Ética, le pidió explicaciones al jugador a través de un correo enviado personalmente al internacional francés: «Pedimos oficialmente explicaciones al Sr. Todibo por su incomprensible actitud durante el minuto de silencio. Si estas explicaciones no son satisfactorias, remitiremos el asunto a la Comisión de Disciplina de la Federación Francesa de Fútbol para que se ocupe de su caso», reza el mensaje.

Todibo pide perdón

Por el momento, la cosa se ha quedado en un mensaje enviado por la CNE al defensa del Niza pero el Comité podría tomar cartas en el asunto e implantarle un castigo ejemplar por su gesto. Tres días después de lo sucedido, Jean-Clair Todibo ha salido públicamente para pedir disculpas, ante la posibilidad de recibir una sanción, después de que le cazaran riéndose durante el minuto de silencio por las víctimas de la guerra entre Israel y Palestina, y el asesinato de un profesor.

«Quería expresarme en relación al alcance que está tomando la situación. La interpretación de la situación es bastante descabellada. No creo que sea un tipo irrespetuoso con respecto a estas cosas. Me reí pero de ninguna manera me estaba burlando de la situación actual. El contexto era bastante especial: estábamos en las gradas estábamos entre la afición contraria. Algunos hacían ciertas bromas y yo tenía una risa nerviosa. En ningún caso me daba igual la situación», aseguró el central de la selección francesa.

🇫🇷💬 Jean-Clair Todibo est venu présenter ses excuses devant la presse pour ce qu'il qualifie de "rire nerveux" pendant la minute de silence dédiée aux victimes en Israël et à Gaza, mais aussi à Dominique Bernard, professeur assassiné à Arras, lors de Pays-Bas-France. pic.twitter.com/4oxMOyTbkS — RMC Sport (@RMCsport) October 16, 2023

Acto seguido, Todibo pidió perdón a todo aquel que se ofendió con su risa durante el minuto de silencio. «Quería pedir disculpas a cualquiera que se haya sentido ofendido. Esto me conmueve porque mancha la educación que me dio mi madre. Se tomó un tiempo para dármelo», comentó el jugador que entró en la convocatoria de Les Bleus a última hora como consecuencia de la lesión de William Saliba.

«Algunas personas decían que no me importaba si un maestro moría. Deben saber que mi madre trabaja en la educación nacional desde hace veinte años y esto le pudo haber pasado a mi madre. Esto no refleja mi imagen en absoluto y me molesta un poco», concluyó el ex jugador del Barcelona y actualmente en el Niza.