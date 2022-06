Muere el boxeador que se hizo viral por pelear contra un rival fantasma

Simiso Buthelezi murió el martes por la noche en un hospital de la ciudad de Durban, Sudáfrica, a causa de una hemorragia cerebral. El boxeador sudafricano ha fallecido días después de hacerse vieral por salir grogui de un combate peleando contra un rival fantasma.

El púgil iba ganando la pelea, hasta que su contrincante, Sipheshile Mntungwa, le dio una serie de golpes de seguido que le hizo que quedara desorientado. El árbitro tras realizar los chequeos correspondientes, dejo seguir la pelea, pero Buthelezi en vez de intentar dar golpes a su rival, los daba al aire. Tras ver esta situación, el juez puso fin a la pelea.

Very scary in South Africa please 🙏🏼 for Simiso Buthelezi (4-1). At 2:43 of the 10th & final round, Siphesihle Mntungwa (7-1-2) falls through the ropes but then Buthelezi appears to lose his understanding of the present situation. Mntungwa takes the WBF African lightweight title pic.twitter.com/YhfCI623LB

— Tim Boxeo (@TimBoxeo) June 5, 2022