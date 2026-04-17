Lamentable comentario de una diputada de la CUP contra el Espanyol: «Se tuvieron que ir de Barcelona…»

En el seno del RCD Espanyol no han gustado nada las manifestaciones que se vertieron esta semana en el Parlament de Cataluña sobre el club perico y la ubicación del actual estadio, entre Cornellà de Llobregat y El Prat. Ha sido la diputada de la CUP Laure Vega la que protagonizó un momento que no tardó en viralizarse en redes sociales al referirse al RCDE Stadium, estadio del Espanyol, con un tono burlesco que generó una oleada de críticas procedentes de distintos sectores.

El incidente tuvo lugar durante el debate de una moción presentada por el PP sobre políticas deportivas en la cámara catalana. Fue ahí cuando la parlamentaria de la CUP tomó la palabra para aludir al partido que la selección española masculina de fútbol disputó en el estadio del Espanyol contra Egipto de hace apenas unas semanas.

Pero Laure Vega, en lugar de referirse al recinto por su nombre oficial, el RCDE Stadium, optó por una formulación cargada de ironía y mal gusto que no ha sentado nada bien en el Espanyol ni entre su afición. La diputada dijo que la selección española había jugado «en ese campo que tuvo que desplazarse desde Barcelona hasta Cornellà», acompañando la frase de una sonrisa que no pasó desapercibida para nadie en el hemiciclo.

Ser del Espanyol en Cataluña significa que los políticos de tu propio territorio se rían de ti públicamente. Aquí la diputada de la CUP, Laure Vega, se mofa de que el Espanyol tuviese que irse de Barcelona a Cornellà-El Prat. pic.twitter.com/d2yQWxAJ2f — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) April 16, 2026

Se trata de una alusión que fue interpretada de inmediato como una descalificación hacia la ubicación del club y, por extensión, hacia las ciudades de Cornellà y El Prat, donde se asienta el estadio blanquiazul. El comentario obviaba, además, que el recinto se encuentra en ambos términos municipales, lo que añadió una nota de desconocimiento geográfico a la polémica.

La intervención de Vega no quedó sin réplica. Representantes del PP y de VOX mostraron su malestar de forma pública, tanto en el propio hemiciclo como posteriormente en sus perfiles de redes sociales. Entre los más activos estuvo el diputado popular Pau Ferran, conocido seguidor del Espanyol, que denunció la falta de respeto implícita en las palabras de la diputada de la CUP: «Nunca entenderé esta actitud contra una de las principales entidades deportivas de Cataluña».

El menyspreu en seu parlamentària contra el @RCDEspanyol per part de la diputada de la CUP Laure Vega és intolerable. No entendré mai aquesta actitud contra una de les principals entitats esportives de Catalunya. #RCDE pic.twitter.com/bLDNWMylAn — Pau Ferran Navarro (@pauferran) April 16, 2026

También tomó la palabra Joan Garriga, portavoz de VOX en el Parlament y otro declarado aficionado blanquiazul, quien fue especialmente contundente en su respuesta. A través de sus canales digitales, Garriga señaló directamente a la diputada de la CUP por haber insultado en sede parlamentaria al RCDE y a toda su afición: «Acaba de insultar en el Parlament al Espanyol y a todos sus aficionados. Se ríen de que el campo esté en Cornellà, como si ser de Cornellà fuera un insulto. Que llegue este video a todos los aficionados del RCDE y a los vecinos de Cornellà. Que se enteren todos».

La diputada de la CUP @laurevega acaba de insultar en el Parlament al #RCDE y a todos sus aficionados. Se ríen de que el campo esté en Cornellá, como si ser de Cornellá fuera un insulto. Que llegue este video a todos los aficionados del RCDE y a los vecinos de Cornellà. Que se… pic.twitter.com/8eaht8aJps — Joan Garriga (@JGarrigaDomenec) April 16, 2026

Por el momento, el Espanyol no se ha manifestado oficialmente a través de sus canales, ni en redes ni a través de su página web, así como sus representantes habituales, aunque el malestar, como el de los mencionados aficionados pericos, es evidente.