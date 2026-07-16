Decathlon revienta el mercado de las bicicletas eléctricas rebajando 500 euros uno de sus mejores modelos

Las bicicletas eléctricas siguen ganando terreno entre los que quieren desplazarse o disfrutar de rutas por el campo sin hacer un esfuerzo excesivo, pero su precio suele ser uno de los principales obstáculos para muchos compradores. Por eso, las promociones de grandes cadenas como Decathlon suelen despertar un gran interés, especialmente cuando afectan a modelos con buenas prestaciones.

Es el caso de la Stilus Off Road, una bicicleta eléctrica de montaña que ahora cuesta 1.299 euros, 500 euros menos que su precio habitual de 1.799,99 euros. Se trata de uno de los descuentos más importantes que la cadena ha aplicado a este modelo y una oportunidad para aquellos que llevaban tiempo esperando una bajada de precio antes de dar el paso a una e-bike.

La Stilus Off Road está pensada para los que disfrutan recorriendo caminos de tierra o senderos sencillos y buscan la ayuda del motor eléctrico en las subidas más exigentes. Su cuadro de aluminio y sus ruedas de 29 pulgadas ofrecen una conducción estable, mientras que la suspensión delantera ayuda a suavizar los baches e irregularidades del terreno. No es una bicicleta diseñada para descensos extremos ni para un uso competitivo, sino para salir al campo con comodidad y afrontar recorridos de varios kilómetros sin que el desnivel se convierta en un problema. Precisamente ese es uno de los aspectos que más valoran quienes se inician en el mundo de las bicicletas eléctricas de montaña.

Decathlon rebaja esta bicicleta eléctrica

Uno de los puntos fuertes del modelo es que incorpora un motor central, una configuración que suele encontrarse en bicicletas de un precio superior. Este tipo de motor proporciona una asistencia más natural al pedaleo y consigue un mejor reparto del peso, algo que se nota tanto en las subidas como en las zonas con curvas. La bicicleta también incorpora una batería integrada que permite afrontar rutas largas, aunque la autonomía dependerá del nivel de asistencia utilizado, el tipo de terreno, el peso del ciclista y el desnivel del recorrido.

A ello se suman los frenos de disco hidráulicos, que ofrecen una frenada más potente y precisa incluso cuando el terreno está húmedo, y una transmisión preparada para afrontar recorridos por montaña con mayor comodidad. La rebaja resulta especialmente llamativa porque sitúa esta bicicleta en una franja de precio donde es habitual encontrar modelos con componentes más sencillos o con motores instalados en la rueda trasera.

En cambio, la Stilus Off Road mantiene un conjunto que normalmente se asocia a bicicletas de mayor presupuesto, lo que explica que se haya convertido en una de las promociones más interesantes del catálogo de Decathlon. Para muchos usuarios supone una forma de acceder a una bicicleta eléctrica de montaña con un buen nivel de equipamiento sin tener que superar la barrera de los 1.500 euros, una cifra que sigue siendo habitual en el mercado. En esas, la rebaja aplicada por Decathlon convierte a la Stilus Off Road en una de las opciones más llamativas del momento para quienes buscan una bicicleta con la que disfrutar de escapadas por la naturaleza o simplemente desplazarse por la ciudad.