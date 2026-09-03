Así queda la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España 2026 tras la etapa 12 de hoy jueves, 3 de septiembre
Enric Mas es más líder en La Vuelta. Después de su exhibición en la 12.ª etapa, el español mantiene el maillot rojo y, de paso, amplió su ventaja ante Roglic y Gall en la clasificación general. Una etapa en la que el de Movistar rascó más segundos entre Vera y Calar Alto, de 166,6 km.
Omrzel, de 20 años, entró en meta en solitario con un tiempo de 4h.29,53, a una media de 37 km/h. A 1.55 segundos llegó el español Urko Berrade (Kern Pharma) y a 2.14 el colombiano Santiago Buitrago. El líder, Enric Mas cruzó la meta a 2.56, aventajando a su vez en 27 segundos a sus rivales por la camiseta roja, Primoz Roglic y Felix Gall. Mas continúa como líder con 1.45 minutos de ventaja sobre Roglic y de 2.06 respecto a Felix Gall.
Clasificación de la etapa 12 de la Vuelta a España
Clasificación general de la Vuelta a España
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