Enric Mas da un zarpazo de líder en La Vuelta y se escapa de Roglic y Gall

Enric Mas sigue firme en su candidatura para ganar La Vuelta. Así lo demostró el mallorquín después de dar una exhibición pedaleando en la 12.ª etapa para ampliar su ventaja sobre sus perseguidores en el campeonato ante Gall y Roglic. El de Movistar Team lanzó un exitoso ataque cuando aún quedaban más de 10 kilómetros del final y logró sacar 27 segundos más de diferencia para mantener el maillot rojo a pesar de la victoria de Omrzel.

Aunque el ciclista del Team Bahrain Victorious fue el más rápido de la etapa, Enric Mas tenía todos los focos en la recta final. Ninguno de sus mayores adversarios pudo salir para seguirle la estela, además de que también intervino el apoyo del español Raúl García. Aunque en la mayor parte de la etapa los tres rodaban a unos pocos metros de distancia, Mas se atrevió a ir con todo.

El español amplía el liderato

La etapa, marcada en rojo por muchos corredores de cara a la victoria parcial, arrancó con un primer intento de escapada personificado en las figuras de Axel Laurance (Netcompany Ineos), Ramses Debruyne (Alpecin-Premier Tech) y Alexey Lutsenko (NSN Cycling), pero su intento quedó neutralizado por el pelotón antes de que se cumplieran 40 kilómetros de carrera.

Y como respuesta, un numerosísimo grupo de corredores, con nombres importantes como Wout van Aert (Visma Lease a Bike), Luke Tuckwell (Red Bull-Bora), Joao Almeida, Ivo Oliveira, Kevin Vermaeke (UAE Team Emirates-XRG), Pablo Castrillo, Raúl García Pierna (Movistar Team), Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), Léo Bisiaux (Decathlon), Pello Bilbao, Santiago Buitrago, líder de la montaña, Jakob Omrzel, 10º en la general a 8’05», (Bahrain Victorious) o Urko Berrade (Kern Pharma).

La fuga cimentó sus opciones de victoria de etapa en los puertos del Alto de Cóbdar y Collado García, llegando a tener más de siete minutos de ventaja. Todo ello antes de afrontar el primer gran puerto de la jornada, el Alto de Belefique, de 13,1 kilómetros a una media del 7,2%. Una ascensión en la que la ventaja, de una escapada que fue perdiendo integrantes, se redujo en torno a los 5 minutos y medio.

En el grupo de los favoritos, la batalla la iniciaría Richard Carapaz con un ataque a seis kilómetros de la cima del Alto de Velefique, al que nadie seguía en un pelotón que ascendía al ritmo que marcaba el español de Movistar Team Iván Romeo. Por delante, en la cabeza de carrera, Jakob Omrzel atacaba al reducido número de corredores que aguantaba en la fuga y se llevaba con él al francés Léo Bisiaux con 3 kilómetros de puerto aún por delante.

Y en el último puerto del día, Calar Alto –17km al 5,6% de media–, Santiago Buitrago marcó el ritmo en el grupo de escapada, donde solamente le seguían Urko Berrade, Léo Bisiaux y Jakob Omrzel. Por detrás, a más de 4 minutos de distancia, el Decathlon de Felix Gall endurecía la marcha, vaticinando un posible cambio de ritmo del austriaco, tercero en la general. El equipo francés conseguiría hacer daño a un grupo que, además de atrapar a Carapaz, quedó reducido a Felix Gall, Enric Mas, Primoz Roglic y Oscar Onley.

Un kilómetro más tarde, el austriaco lanzaría un ataque al que solo responderían los dos hombres más fuertes de la general: el líder Enric Mas y Primož Roglič. En cabeza, el benjamín de La Vuelta, Jakob Omrzel, volvía a insistir con un nuevo ataque al que, primero, respondería Urko Berrade, pero con el que acabaría quedándose, en un tramo duro de Calar Alto, solo a 12 de meta. Nadie podía disputarle la victoria de etapa, su primer triunfo en una gran vuelta.

Y en ese mismo tramo, un ambicioso Enric Mas lanzaba un cambio de ritmo al que ni Roglic ni Gall eran capaces de responder. De hecho, la distancia se estabilizaría en torno a los 40 segundos antes de que llegaran los últimos 3,5 kilómetros de la etapa, en los que la carretera se volvía a poner muy exigente. Pero el esfuerzo del balear acabaría pasando.