Así queda la clasificación del Tour de Francia 2026 tras la etapa 1 de hoy, sábado 4 de julio

El Tour de Francia 2026 ya ha comenzado. Barcelona ha dado el pistoletazo de salida a una nueva edición de la ronda francesa con una contrarreloj por equipos muy emocionante. Jonas Vingegaard se ha convertido en el primer líder del Tour tras conquistar la primera etapa en la Ciudad Condal al imponerse en meta a Filippo Ganna.

El capo del Visma golpea primero en este Tour de Francia. Tadej Pogacar no pudo mejorar su crono en meta y cruzó a 12 segundos del tiempo del ciclista danés, el principal aspirante a ganar esta 113ª edición del Tour. Ganna fue el primero de los tres en cruzar la línea de meta, pero la alegría le duró muy poco porque Vingegaard le arrebató la primera posición unos minutos después.

De esta forma, la batalla por el maillot amarillo ha comenzado con mucha igualdad entre los dos favoritos. Vingegaard aventaja en 12 segundos a Pogacar y en 8 a Ganna. Cuarto de la general es Juan Ayuso, después de acabar la contrarreloj a 16 segundos del primer líder de la ronda gala.

Clasificación de la etapa 1 del Tour de Francia 2026

La clasificación general del Tour de Francia 2026