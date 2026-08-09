Alejandro Ríos rompe 26 años de espera con un bronce histórico en 800 metros

España ha vuelto a hacer historia en el atletismo. Alejandro Ríos se ha colgado la medalla de bronce en la prueba de 800 metros del Mundial sub-20 de Eugene, en Estados Unidos. Esta hazaña no se conseguía desde hace 26 años, cuando Antonio Manuel Reina se llevó la tercera plaza en el Mundial sub-20 de Santiago de Chile, en el 2000.

La actuación del puertollanense ha estado al máximo nivel, con un tiempo de 1’46″25. Este crono supone la tercera mejor marca española sub-20 de la historia. Su mejora de rendimiento ha sido más que notable, ya que su mejor registro hasta el momento había sido un 1’47″38. Imad Bouchajda se ha llevado el oro (1’44″64) y Daniel Williams la plata (1’45″36).

Ríos aún está digiriendo todo lo que acaba de pasar. En unas declaraciones para los medios de la Federación, admite que no tiene palabras para describir este bronce histórico: «No me esperaba para nada quedar tercero. Es verdad que en uno de mis mejores sueños lo había soñado, pero la verdad es que no me lo imaginaba. Ahora mismo me siento en una nube».

Las dificultades comenzaron desde el primer momento, ya que el corredor Shafeck Murungi arrancó con todo en los primeros 400 metros, aunque luego pagó las consecuencias. El español explica que fue algo muy llamativo: «La carrera ha sido frenética con un ritmo del ugandés que parecía que iba a batir el récord del mundo absoluto, ha pasado en 49.1 el primer 400 que es una barbaridad».

Ríos supo supo jugar sus cartas

La gestión del cardio es absolutamente determinante en este tipo de pruebas. El puertollanense tuvo que ver como las tres primeras posiciones se escapaban, pero destaca su capacidad para llegar en plenas condiciones para la recta final: «Hemos sabido contemporizar bien y guardar fuerzas para el último 200, donde la gente ya iba pinchando».