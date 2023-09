US OPEN 2023 Alcaraz: «No soy lo suficientemente maduro, tengo que aprender»

Carlos Alcaraz habló ante los medios de comunicación tras perder ante Medvedev en las semifinales del US Open. El tenista español hizo autocrítica y dejó claro que tiene que mejorar para poder afrontar este tipo de situación. También dejó claro que necesita un descanso y su presencia en la próxima edición de la Copa Davis está en duda.

Derrota dura

«Daniil siempre ha estado ahí. Hemos jugado tres veces este año, una final de Masters 1000 y dos semifinales de un Grand Slam. Es uno de los mejores jugadores del mundo por eso te puede impresionar poco lo que hace en pista, hace muchas cosas bien y te pone las cosas muy duras pero quizás hoy ha incrementado el nivel respecto a lo que me esperaba. Me hubiera encantado jugar una final aquí contra Novak pero Daniil se lo merece más que yo, nada que decir».

Madurez

«Este tipo de partidos pueden ocurrir aunque yo me sienta un jugador diferente, más maduro. Él jugó muy bien, un gran partido. Pensé que ahora era mejor jugador para encontrar soluciones cuando el partido no iba por buen camino. Pero ahora voy a cambiar de opinión. No soy lo suficientemente maduro para manejar este tipo de partidos, tengo que aprender sobre ello».

Lección

«La principal lección es que no puedo desaprovechar oportunidades como las que tuve en el primer set, no puedo tener la desconexión del tiebreak. Son cosas que tengo que mejorar si quiero ganar más Grand Slams y ser uno de los mejores».

Superar la derrota

«No lo sé. Probablemente días, semanas. No creo que vaya a pensar en esta derrota durante mucho tiempo pero tengo que aprender sobre ello».

Descanso

«Tengo que verlo. Al final ha sido una gira larga, intensa. Tengo que escuchar a mi cuerpo a ver qué me pide (…) Necesito descanso, pero mañana veré».