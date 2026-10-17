Ricardo de León, poeta español, sobre la capacidad intelectual: «Los libros me enseñaron a pensar y el pensamiento me hizo libre»

Ricardo Francisco León y Román (Barcelona, 15 de octubre de 1877-Madrid, 6 de diciembre de 1943) fue un novelista y poeta español. Entre sus obras más destacadas figuran novelas como «El amor de los amores», publicada en 1907 y galardonada con el Premio Fastenrath de la Real Academia Española (RAE); «Casta de hidalgos», de 1908; «Alcalá de los Zegríes», de 1909; «La escuela de los sofistas», de 1910; «Humos de rey», de 1923, y «Cristo en los infiernos», de 1941. También sobresalen sus crónicas «Europa trágica» y sus dos libros de poesía lírica, «Lira de bronce», de 1901, y «Alivio de caminantes», de 1911. Fue elegido miembro de la Real Academia Española en 1912 y tomó posesión de su plaza en 1915, ocupando el sillón «B».

León llegó a vender nada menos que un millón de ejemplares de «El amor de los amores». La obra cuenta la historia de un anarquista aparentemente arrepentido que encuentra refugio y busca redimirse en la hacienda de un terrateniente piadoso al que conocía desde la infancia. Sin embargo, termina traicionando su confianza y escapa con su esposa y su dinero.Esta novela representa la máxima expresión del estilo literario de León, conocido como «modernismo castizo», una denominación acuñada por Juan Carlos Ara Torralba, profesor de la Universidad de Zaragoza.

«Los libros me enseñaron a pensar y el pensamiento me hizo libre»

Esta reflexión resume una idea fundamental sobre la capacidad intelectual: aprender no consiste únicamente en acumular información, sino también en desarrollar el criterio propio para interpretarla. Hoy en día, el acceso a la información es prácticamente inmediato; basta con tener un teléfono móvil para consultar datos, leer noticias o encontrar explicaciones sobre casi cualquier asunto. Sin embargi, tener mucha información disponible no significa necesariamente comprenderla ni saber utilizarla como es debido.

La capacidad intelectual también implica analizar, comparar, formular preguntas y detectar posibles contradicciones. Por eso, la lectura crítica resulta tan importante como la adquisición de conocimientos. La reflexión atribuida a Ricardo León ayuda a entender por qué pensar por uno mismo es una forma de libertad. No se trata de rechazar todas las opiniones ajenas, sino en tener la posibilidad de examinar las creencias recibidas, cuestionar los argumentos que no resultan convincentes y cambiar de opinión cuando aparecen razones o pruebas que lo justifican.

Una persona que desarrolla su pensamiento crítico tiene más recursos para valorar diferentes alternativas antes de tomar una decisión. «En una sociedad saturada de información, donde las fake news se difunden con rapidez y los influencers se han convertido en los principales prescriptores, el pensamiento crítico es más necesario que nunca. La facilidad con la que consumimos contenidos en redes sociales favorece que aceptemos ideas sin cuestionarlas, especialmente cuando provienen de figuras con gran alcance o credibilidad percibida. En este sentido, desarrollar el pensamiento crítico resulta fundamental para analizar la información, contrastar fuentes y tomar decisiones fundamentadas», detalla la Universidad CEU Cardenal Herrera.

El hábito de leer también permite entrenar distintas capacidades cognitivas, ampliando el vocabulario, mejorando la comprensión lingüística, mantener la atención y ejercitando la interpretación de información. Cada lector interpreta lo que lee desde sus conocimientos y experiencias. Precisamente por eso, releer un libro años después puede ofrecer una perspectiva distinta.

En definitiva, la reflexión del poeta Ricardo León recuerda que la lectura puede ser mucho más que una fuente de entretenimiento o información. También se puede convertir en una vía para ampliar horizontes, desarrollar el pensamiento crítico y comprender mejor el mundo que nos rodea. Los libros ofrecen ideas y perspectivas, mientras la reflexión permite examinarlas, relacionarlas y transformarlas en conocimiento.

Citas de Ricardo de León