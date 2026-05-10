El ranking más esperado: estás son las especialidades más elegidas del MIR 2026

El lunes 4 de mayo el Ministerio de Sanidad abrió el plazo de adjudicación de plazas MIR 2026. Desde esta fecha y hasta el viernes 8 de mayo, miles de médicos del Sistema Nacional de Salud pudieron elegir un total de 9.278 plazas destinadas específicamente a Medicina (MIR). Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las especialidades más elegidas en el MIR 2026 y las fechas en las que los futuros residentes pueden elegir su plaza.

Después de los exámenes realizados el pasado mes de enero, desde la primera semana de mayo los futuros médicos residentes pueden elegir especialidades en el MIR 2026. Este proceso se alargará hasta el próximo 27 de este mes, en el que el número 15.084 podrá elegir las plazas de especialidad que sigan vigentes. Durante la primera semana del mes de junio será la toma de posesión de estos futuros profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS) que ejercerán como médicos residentes durante cuatro o cinco años en la especialidad seleccionada.

El proceso de selección de las notas más altas en el examen MIR comenzó el pasado lunes a las 08:45 horas y las especialidades de Dermatología y Cirugía Plástica, Estética y Reparadora fueron las más seleccionadas en el MIR 2026, agotándose en el primer día. La número uno en el MIR 2026, Bianca Ciobanu, eligió la especialidad de Dermatología médico-quirúrgica en el Hospital Clínic de Barcelona, mientras que la segunda nota más alta se decantó por Cirugía Plástica, Estética y Reparadora en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. La tercera especialidad elegida fue Dermatología en el Complejo Hospitalario Universitario de Torrecárdenas de Almería.

La Comunidad de Madrid también publicó un comunicado en el que informó que el 40% de los mejores 100 médicos MIR eligió la región para desarrollar su especialidad y las más elegidas fueron las siguientes:

Dermatología médico-quirúrgica y venerología

Cardiología

Cirugía Plástica, Estética y Reparadora

Anestesia y reanimación

Oftalmología

Oncología Médica

Endocrinología y Nutrición

Medicina Interna

Obstetricia y ginecología

Psiquiatría

Neurología

Cirugía ortopédica y traumatología

Cirugía general

Aparato digestivo

Especialidades más demandadas en el MIR 2026

En el pasado año 2025, según informa Revista Médica, las especialidades más seleccionadas en el MIR fueron las siguientes:

Dermatología y Venereología: 131 plazas agotadas en 542 turnos.

Cirugía Plástica, Estética y Reparadora: 55 plazas agotadas en 743 turnos.

Oftalmología: 224 plazas agotadas en el turno 2.599.

Cirugía Oral y Maxilofacial: 40 plazas agotadas en el turno 2.920.

Endocrinología y Nutrición: 112 plazas agotadas en 3.414 turnos.

De momento, en lo que va de MIR 2026 y siguiendo con los patrones habituales de los últimos años, las especialidades más elegidas por los futuros médicos residentes han sido las siguientes: