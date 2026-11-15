Qué significa el proverbio popular de los marineros: «Delfines que mucho saltan, viento traen y calma espantan»

El refranero marinero está lleno de dichos populares que, durante generaciones, han servido a los navegantes para interpretar las señales de la naturaleza y anticiparse a los cambios del tiempo. Uno de ellos es «Delfines que mucho saltan, viento traen y calma espantan», una expresión que relaciona el comportamiento de estos animales.

Ahora bien, aunque este dicho forma parte de la sabiduría popular transmitida entre generaciones de navegantes, no se debe interpretar como una predicción meteorológica infalible. Los delfines saltan por diferentes motivos, como comunicarse, desplazarse o jugar, y su comportamiento no permite anticipar por sí solo la llegada del viento.

«Delfines que mucho saltan, viento traen y calma espantan»

«Delfines que mucho saltan, viento traen y calma espantan». Este refrán marinero aparece en el libro «Refranes de la mar», de Benito Chereguini, oficial retirado de la Armada. Miembro de mayor edad de la familia Chereguini, cuyos integrantes han formado parte de la Armada, del Cuerpo de Ministerio y del Cuerpo General desde 1732, ha cruzado 10 veces el Atlántico a vela a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano.

Ingresó en la Armada en 1950 y, entre 1957 a 1981, estuvo al mando del submarino S-34 Cosme García en el Estado Mayor de la Flotilla de Submarinos. También fue diplomado de Estado Mayor, ayudante de campo de los presidentes Calvo Sotelo y González, agregado naval en las embajadas de Argentina y Uruguay y, finalmente, jefe del sector naval de Cataluña.

El significado del proverbio es bastante sencillo: cuando los delfines saltan una y otra vez sobre el agua, podría ser una señal de que las condiciones del mar van a cambiar de un momento a otro. Por tanto, la calma que acompañaba a la navegación podría dar paso a un tiempo más inestable.

Antiguamente, los marineros no tenían instrumentos meteorológicos para conocer con precisión la evolución del tiempo. Por eso, debían aprender a observar el cielo, el movimiento de las olas, la dirección del viento y el comportamiento de los animales. Estos conocimientos se transmitían de generación en generación y acababan convirtiéndose en refranes populares.

En el caso de los delfines, sus saltos pueden responder a diferentes razones relacionadas con la comunicación, el juego y la interacción. También pueden aprovechar el impulso de las olas para avanzar con mayor facilidad. Su actividad, por tanto, no significa necesariamente que vaya a producirse un temporal.

Sin embargo, los cambios en las condiciones del mar y del viento pueden influir en el comportamiento de estos animales y en su forma de desplazarse. Así, el proverbio se debe entender principalmente como una muestra de la sabiduría popular marinera y de la estrecha relación que los marineros mantenían con el entorno natural.

Proverbios marineros

«A mucho viento, poca vela». Este refrán aconseja reducir la cantidad de vela cuando el viento sopla con fuerza, para mantener el control de la embarcación y evitar poner en riesgo la seguridad.

«Barco a la capa, marinero a la hamaca». Hace referencia a los momentos en los que el barco permanece capeando el temporal, con poca vela y orientado para resistir el mal tiempo. En esas circunstancias, el marinero puede descansar mientras la embarcación se mantiene estable.

«Carga la nao trasera, si quieres que ande a la vela». Explica que un barco navega mejor cuando la popa está ligeramente más hundida que la proa, ya que así responde mejor al timón y recibe menos agua por la parte delantera.

«Fuego fatuo y sur soplando, el tiempo va empeorando». Advierte de la llegada de condiciones meteorológicas adversas. El viento del sur y la aparición del fuego de San Telmo en los mástiles pueden anunciar tormentas.

«Gaviotas en el huerto, temporal en el puerto». Según la tradición marinera, cuando las gaviotas abandonan el mar y se refugian en tierra, puede ser una señal de que se aproxima mal tiempo.

«Los truenos y el mar, enseñan a rezar». Este dicho refleja el respeto y el temor que históricamente han despertado las tormentas y la fuerza del mar entre los navegantes.

«Una ola nunca viene sola». Recuerda que las olas suelen llegar en grupos, por lo que, cuando una rompe contra la embarcación, conviene prepararse porque probablemente vendrán otras detrás.

«Cumbre clara y mar oscura, agua segura». La isla de Gran Canaria tiene una elevada cumbre central que divide su territorio en dos zonas con características climáticas y paisajísticas diferentes: el norte y el sur. Además, presenta una gran variedad de microclimas. Cuando los vientos alisios llegan desde el nordeste, chocan contra las montañas y provocan la formación de la conocida «panza de burro», una acumulación de nubes que cubre el nordeste de la isla y oculta por completo las cumbres. Por el contrario, cuando el viento sopla desde el suroeste, suele traer borrascas atlánticas acompañadas de lluvias abundantes. A medida que estos sistemas se acercan, las cumbres comienzan a despejarse, mientras que el mar de la costa norte se oscurece al reflejar las nubes cargadas de humedad que anuncian el empeoramiento del tiempo.