Por qué los expertos dicen que no es buena idea soltar una araña al aire libre

Cuando nos encontramos una araña en algún rincón del hogar, podemos reaccionar de dos maneras diferentes: aplastarla rápidamente o atraparla con un vaso y liberarla después en el jardín. En principio, la segunda opción parece mucho más respetuosa con la naturaleza, pero los expertos advierten de que no siempre es la mejor alternativa por una razón muy sencilla: las arañas son depredadores naturales de numerosos insectos, como mosquitos y polillas, que sí resultan perjudiciales para la salud.

Por lo tanto, ayudan a mantenerlos a raya sin necesidad de utilizar insecticidas. Además, muchas de las arañas que aparecen en el interior de los hogares están acostumbradas a temperaturas y niveles de humedad relativamente estables. Por eso, liberarlas directamente exterior puede suponer exponerlas a unas condiciones muy diferentes, para las que pueden no estar preparadas.

¿Por qué no deberías soltar arañas domésticas en en el exterior?

Uno de los principales motivos por los que los expertos desaconsejan esta práctica es que no todas pertenecen a las especies autóctonas del entorno en el que se encuentran. Algunas llegan accidentalmente a las viviendas a través de cajas, muebles o plantas y desarrollan todo su ciclo de vida en espacios interiores. Por ello, cuando se sueltan en el jardín, muchas no consiguen sobrevivir al encontrarse con depredadores naturales, cambios bruscos de temperatura, lluvias, pesticidas o la ausencia de refugios adecuados. Además, cuando se trata de especies no nativas, existe el riesgo de que compitan con las arañas locales por el alimento y el espacio, alterando el equilibrio natural del ecosistema.

Un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando una especie invasora se instala en un ecosistema es la expansión de la mantis gigante asiática en Europa. Al alimentarse de abejas, mariposas y otros insectos, reduce las poblaciones de especies fundamentales para la polinización. Además, su capacidad para capturar pequeños vertebrados, como lagartijas y ranas, añade presión sobre la fauna local. A esto hay que sumar compite con la mantis religiosa europea, hasta el punto de interferir en su reproducción.

Los expertos diferencian entre las arañas autóctonas, que forman parte del ecosistema de una zona, y aquellas que se han acostumbrado principalmente a vivir en entornos habitados por humanos. Las primeras suelen encontrarse en jardines, bosques o campos y están mejor adaptadas a las condiciones del exterior. Las segundas, por el contrario, pueden depender de las condiciones de temperatura y humedad que encuentran dentro de las viviendas.

«Los aracnólogos destacan que ciertas especies se han adaptado perfectamente a la vida en interiores. En casa encuentran alimento y refugio en abundancia. Mudarlas al exterior es quitarles su entorno vital. Una araña «migrante» que ha decidido instalarse en tu vivienda no ha llegado por azar: ha encontrado ahí condiciones favorables para sobrevivir», detalla Futura Sciences.

Cómo actuar

No todas las personas se sienten cómodas conviviendo con arañas, y es perfectamente comprensible. Lo importante es saber cómo actuar y evitar tomar decisiones precipitadas. Si el ejemplar no supone ninguna molestia y permanece en un rincón poco frecuentado, la mejor opción es dejarlo tranquilo. Ahora bien, cuando sea necesario retirarlo, los expertos recomiendan trasladarlo a otro espacio de la vivienda poco frecuentado, como un garaje, un trastero o un sótano. También conviene sellar posibles grietas, mantener una buena ventilación y controlar la presencia de otros insectos. Sólo si se identifica como una especie autóctona acostumbrada a vivir en el exterior, se puede liberar en un adecuado para su supervivencia, evitando lugares expuestos o condiciones desfavorables.

Presencia de arañas en España

Los expertos han identificado alrededor de 1.500 especies de arañas en España, entre las que se encuentra la más grande de Europa.