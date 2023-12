Piden no consumir este famoso chocolate que se vende en los supermercados de España

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha emitido una advertencia el jueves dirigida a las personas con alergias o intolerancias a la leche, almendra, soja y huevo sobre un chocolate que se vende en los supermercados de España. Se trata de un producto de la marca Toblerone que contiene estos ingredientes, a pesar de que no están detallados en su etiquetado en español.

El incidente se ha dado a conocer, como suele ser habitual, mediante una notificación de las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid utilizando el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), el sistema utilizado por comunidades autónomas para comunicar incidentes relacionados con la Aesan.

La Aesan ha especificado en un comunicado que los ingredientes no declarados se encuentran en un producto específico de chocolate con leche con nougat (10%) de miel y almendras de la marca Toblerone, con un peso de 100 gramos y el código de barras número 7614500010013. Además, se ha comercializado con las siguientes fechas de caducidad: 8/12/2024, 15/12/2024, 25/12/2024, 26/12/2024, 07/01/2025 y 24/01/2025.

Mondelēz International ha confirmado que este incidente afecta únicamente a ese formato específico y lotes identificados por el código de barras y las fechas de consumo preferente mencionadas, dentro de la marca Toblerone y el resto de productos de Mondelēz España. La compañía asegura que estos chocolates cumplen estrictamente con las normas y estándares de calidad y seguridad, pero al no estar etiquetados en español, puede resultar complicado identificar los alérgenos para aquellas personas que no comprendan los idiomas incluidos en las etiquetas.

Por esta razón, la empresa advierte que estos productos no son aptos para ser consumidos por individuos con alergias y/o intolerancias a la leche, almendras, soja y huevo. Es importante destacar que el consumo de estos productos no representa riesgo alguno para el resto de la población que no tenga estas alergias o intolerancias específicas.

Fue la propia empresa la que detectó este incidente durante sus controles internos de calidad y lo comunicó a las autoridades correspondientes. En sus declaraciones, la agencia resalta lo siguiente: «La información proporcionada se origina a partir de los procedimientos de autocontrol de la compañía, la cual notificó el suceso a las autoridades competentes. Esto se realiza en cumplimiento de la normativa, con el fin de evitar poner a disposición de la población alimentos que no cumplan con los estándares de seguridad».

Según la información disponible hasta el momento, la distribución inicial del producto se ha realizado en todas las comunidades autónomas excepto en La Rioja, Ceuta y Melilla. Sin embargo, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) advierte que no se puede descartar la posibilidad de que pueda haber redistribuciones a estas comunidades o ciudades autónomas.

Como medida de precaución, la Aesan recominda a las personas con alergias o intolerancias a los ingredientes mencionados que eviten consumir este producto.

⚠️Exclusivamente para personas alérgicas o intolerantes a la leche, almendra, soja y huevo: presencia de leche, almendra, soja y huevo en chocolate con leche con nougat (10 %) de miel y almendras no declaradas en el etiquetado en español.

