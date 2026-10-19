Una pareja alicantina con 2 perros busca voluntarios para vivir gratis en Alicante si trabajas 25 horas a la semana ayudándoles con el bricolaje y la jardinería de su casa rural

El hecho de poder «vivir gratis en Alicante» parece una broma, porque roza lo imposible teniendo en cuenta los precios actuales de la vivienda. Pero si uno busca en el sitio indicado, puede dar con semejante oportunidad. Y por sitio indicado, aquí nos referimos a webs de voluntariados rurales, en los que los anfitriones ofrecen techo y comida a cambio de ayuda en tareas concretas.

La última oferta de este tipo llega desde el interior de la provincia, a menos de una hora en coche de la capital y muy cerca de la costa. Sus responsables buscan personas con buena forma física, autonomía para trabajar al aire libre y ganas de aprender. Partiendo de la base, ya advierten de que no se trata de unas vacaciones al uso.

Vivir gratis en Alicante a cambio de bricolaje y jardinería: así es la oferta

La propuesta procede de Graciela y Enric, una pareja alicantina que vive en Orxeta (Orcheta en castellano), un pequeño municipio de la Marina Baja, junto a sus dos perros, Durga y Kaki. Están rehabilitando una casa rural y reparten su día a día entre dos fincas: una en plena reforma y otra dedicada al huerto, el jardín y el mantenimiento.

¿Qué es lo que pretenden con toda esta movida? Pues, a largo plazo, convertir la vivienda en un proyecto familiar con espacio para talleres, encuentros y conciertos.

Por eso, para avanzar, buscan voluntarios que dediquen entre cuatro y cinco horas al día, unas 25 semanales, con horario flexible.

A cambio, ofrecen alojamiento y comida, de modo que es posible vivir gratis en Alicante durante toda la estancia, que debe durar al menos una semana.

Bricolaje, huerto y monte: las tareas y condiciones de este voluntariado en Orcheta

Pueden participar hasta dos o tres personas a la vez, incluidas parejas, amigos y familias, y los anfitriones proponen empezar con una semana de prueba. Las tareas, detalladas a continuación, se reparten entre el interior de la casa y el exterior:

Carpintería: lijar y barnizar madera.

Pintura y limpieza general de la vivienda.

Riego, plantación y deshierbe en el huerto y el jardín.

Construcción de un inodoro seco de compostaje.

Gestión del bosque, recogida de leña y apertura de caminos.

Algunos días se trabaja en equipo y otros en solitario, por lo que los anfitriones piden personas independientes y cómodas trabajando solas al aire libre. Parte de las labores exige buena forma física.

Entre lo que se puede aprender figuran el bricolaje creativo, la vida en una granja y la cocina casera, además de practicar español y catalán, dos de los idiomas que domina la pareja.

El alojamiento puede ser una habitación privada en la casa en obras o una tienda de campaña con colchón en plena naturaleza. Esta última opción no tiene electricidad ni agua caliente, aunque es posible usar la luz de la otra vivienda y ducharse con agua caliente algunos días.

Incluso, hay sitio para furgonetas camperizadas, y la comida corre a cargo de los anfitriones, que reparten la cocina con los voluntarios.

Y cabe aclarar que la casa no tiene wifi, así que hay que tirar de datos móviles (hay cobertura 4G de Movistar).

Además, están prohibidos el fuego, el gas de camping y las velas en el exterior por el riesgo de incendio.

Cómo inscribirse para vivir gratis en Alicante con esta pareja

Las solicitudes se gestionan a través del anuncio publicado en Workaway, una plataforma internacional de intercambio de trabajo por alojamiento. Para escribir a los anfitriones hace falta tener una suscripción activa, que es de pago, y haber iniciado sesión.

Por su parte, la pareja anima a preguntar cualquier duda antes de cerrar fechas y pide consultar primero si se viaja con mascota. Advierten también de que defienden valores feministas y antipatriarcales, y piden que no les escriba quien no los comparta.

Su perfil tiene el distintivo de Super Host, una tasa de respuesta del 100% y valoraciones excelentes de antiguos voluntarios, que recuerdan desde la construcción del inodoro seco hasta los ratos de música compartida.

Y aquí va algo muy importante: quienes lleguen de fuera de la Unión Europea necesitan, además, el visado correspondiente.

Esto es lo que se puede ver cerca de Orcheta, en el interior de la Marina Baja

Orcheta conserva un casco histórico tradicional con la iglesia de San Jaime Apóstol, del siglo XVIII, la ermita de Santo Tomás y un antiguo lavadero.

Entre tanto, el puente sobre el río Sella y los viejos molinos harineros de su orilla forman una de las estampas más conocidas del pueblo. A unos 45 minutos a pie se alcanzan los restos de un castillo de los siglos XII y XIII, con vistas panorámicas.

Y a pocos kilómetros está el embalse del Amadorio, construido en 1957 en el término de Villajoyosa, con unas 103 hectáreas de agua y vistas a la sierra de Aitana.

Cerca de Relleu, una pasarela colgante de madera sobre la presa del antiguo pantano permite hacer una ruta circular sencilla de unos nueve kilómetros, y Sella, a unos dos kilómetros de la casa, es uno de los destinos de escalada más conocidos de la provincia.