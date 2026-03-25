La palabra que sólo conocen en Sevilla para referirse a los padres y que deberíamos utilizar en el resto de España

En el mundo hispanohablante, la riqueza lingüística y cultural se manifiesta en cada rincón de la geografía, con expresiones y palabras que encapsulan el carácter y la historia de cada región. Dentro de España, las variantes regionales reflejan no sólo las diferentes raíces históricas y lingüísticas, sino también las relaciones entre los hablantes. Esto se observa especialmente en la forma en que cada comunidad se refiere a sus familiares y seres queridos. Aunque existen términos comunes en todo el país, algunas regiones han acuñado palabras propias que capturan de manera más íntima y directa los lazos familiares, y uno de estos ejemplos se encuentra en Sevilla, donde se utiliza una palabra muy especial para referirse a los padres.

Lejos de ser solo una simple palabra, se ha convertido en una manifestación del cariño que caracterizan a las relaciones familiares. Además, al ser una expresión que no se encuentra en el resto del país, destaca aún más el colorido lingüístico propio de Andalucía. Esta palabra sevillana no sólo resulta pintoresca, sino que también permite repensar cómo en un único término se pueden resumir y expresar sentimientos hacia las figuras parentales.

Así se refieren a los padres en Sevilla

La forma de hablar en Sevilla refleja una rica mezcla de tradición, cultura y afecto familiar. Los sevillanos han desarrollado expresiones únicas que fortalecen su identidad y que a veces resultan incomprensibles para quienes no son de la región. Uno de los términos más llamativos es la forma en que se refieren a sus padres: en lugar de «padre» o «madre», a menudo emplean los cariñosos «viejo» y «vieja». Aunque en otros contextos estas palabras podrían sonar despectivas, aquí se usan para expresar un respeto profundo y una cercanía especial, derivada de su tradición rural y familiar. El uso de estos términos resalta el vínculo afectivo, marcando no solo jerarquía y respeto, sino también un tono de cariño y familiaridad.

La palabra «viejo» o «vieja» para referirse a los progenitores, además, pone de manifiesto la fuerza de la tradición oral en Andalucía. Expresiones como éstas se transmiten de generación en generación, consolidando la identidad cultural de la región. Este uso del lenguaje refleja el carácter cálido y cercano de las relaciones familiares en Sevilla, donde el respeto y la afectuosidad se combinan en cada expresión. En muchos hogares sevillanos, el trato hacia los padres y abuelos con estos términos muestra una comunicación relajada, en la que el cariño se convierte en la base de un lenguaje familiar propio y significativo.

Expresiones típicas sevillanas

El habla sevillana es reconocida en toda España por su riqueza y expresividad, reflejando la cultura y el carácter de la ciudad. Sevilla cuenta con una gran variedad de expresiones únicas que los locales utilizan en diferentes contextos para expresar afecto, sorpresa o humor, haciendo que su forma de hablar sea tan característica como acogedora. Este estilo de habla tiene influencias de la historia y tradiciones sevillanas, y algunas de sus expresiones pueden resultar confusas para quienes no están familiarizados con ellas.

El clima de Sevilla también se convierte en fuente de inspiración para el habla cotidiana. Expresiones como «hace una caló que te torras» reflejan el calor extremo que caracteriza a los veranos sevillanos. Esta expresión resume el humor y la exageración con los que los sevillanos suelen afrontar las temperaturas sofocantes de la ciudad. Además, en momentos de sorpresa o incredulidad, es común oír frases como «¡quillo, tú estás apañao!», que se usa para expresar admiración por las habilidades de una persona. Así, los sevillanos logran transmitir emociones y describir situaciones de una forma creativa, que al mismo tiempo es fiel a su espíritu festivo y relajado.

El flamenco, que es una parte fundamental de la cultura andaluza, también influye en el habla sevillana. Expresiones como «tener duende» (para describir a alguien con un encanto especial) y «echarse un cantecito» (animarse cantando) son muy comunes en Sevilla. Estas expresiones subrayan cómo el arte y el folclore se integran en la vida cotidiana, y cómo el flamenco, en particular, deja una huella profunda en el modo en que los sevillanos se expresan y ven la vida.

Finalmente, Sevilla también se caracteriza por su uso de términos afectuosos como «miarma» o «illo», que reflejan el cariño y la cercanía con la que los sevillanos se dirigen tanto a amigos como a conocidos. Estas palabras, junto con el estilo humorístico y festivo de su habla, demuestran que para los sevillanos el lenguaje no solo comunica, sino que conecta y colorea la vida diaria con un tono único y auténtico.

En conclusión, el habla sevillana es una mezcla única de tradición, afecto y expresividad que refleja la cultura y calidez de su gente. A través de expresiones llenas de humor y cercanía, los sevillanos no sólo se comunican, sino que también fortalecen los lazos entre sus familias y amistades.