Jordi Segués, sobre la vida: «La peor pérdida de tiempo es discutir con el tonto al que no le importa la verdad, porque solo le preocupa tener razón»

Jordi Segués, experto en marketing en negocio, ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que ha contado la historia del tigre, el burro y el león que nos lleva una enseñanza: no hay que perder el tiempo discutiendo con alguien que sólo quiere tener razón. Este experto en la materia ha querido explicar con este ejemplo lo valioso que es el tiempo, que no se debe emplear en discutir con otras personas que no merecen la pena. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la fábula del tigre, el burro y el león.

Jordi Segués se ha hecho muy popular en las redes sociales por sus lecciones de vida y la última tiene que ver con un cuento que deja una reflexión: «La peor pérdida de tiempo es discutir con el tonto al que no le importa la verdad. Y que no está dispuesto a cambiar de opinión, sólo le preocupa tener razón». «Muchas personas están ciegas por culpa del ego, por culpa de la rabia o del resentimiento, y lo único que quieren es tener razón aunque no la tengan. No pierdas el tiempo con ellas», cuenta este experto en marketing antes de meterse de lleno en este cuento.

La enseñanza de Jordi Segués sobre la vida

Jordi Segués relata el cuento del burro, el tigre y el león. «El burro le dijo al tigre que: ‘La hierba es azul’. Y el tigre le respondió: ‘No, la hierba es verde’. La conversación subió de tono y los dos decidieron ir a ver al león, el rey de la jungla, para que él decidiera», comienza relatando.

«El burro empezó a gritar: ‘Su majestad, ¿es cierto que la hierba es azul?’ Y el rey respondió: ‘Sí, la hierba es azul’. El burro continuó y dijo: ‘Ese tigre no está de acuerdo conmigo y me molesta. Por favor, castígale’», sigue con el cuento.

«El rey declaró: ‘El tigre será castigado con cinco años de silencio’ y el burro salió corriendo contento por su victoria». «El tigre aceptó su castigo, pero antes de irse, preguntó al león: ‘Su majestad, ¿por qué me ha castigado si la hierba es verde?’. El león le respondió: ‘Ya sé que es verde’ y el tigre preguntó de nuevo: ¿entonces por qué me castiga?», siguió antes de relatar el final de este cuento.

«El león respondió: ‘Tu castigo no tiene nada que ver con el color de la hierba; el castigo es porque no tolero que un animal valiente e inteligente como tú pierda tiempo discutiendo con un burro. Y además, venga a molestarme con estos temas sin importancia», finalizó este experto en la materia, que termina con una reflexión: «Una gran lección de vida, que también debes tener presente en tus negocios. Protege tu energía y reservala para las situaciones que lo valgan. No pierdas tu tiempo con necios. Tu tiempo es más valioso».