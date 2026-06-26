Estos son los lugares más seguros de tu casa en caso de terremoto: ni la cocina ni el baño

Con la reciente catástrofe de los terremotos vividos en Venezuela, hemos visto multitud de videos de personas reaccionando al momento del temblor. El movimiento de las placas no avisa, y te puede pillar en cualquier zona. En caso de que te ocurriese en casa, hay que saber cómo reaccionar y a qué puntos claves de tu casa ir para protegerte, y qué lugares podrían poner en peligro tu vida.

Para elegir tu lugar seguro, tienes que tener en cuenta que debe ser un sitio donde haya menor probabilidad de recibir golpes, cortes o aplastamientos por caídas de objetos, vidrios o desprendimientos.

Lugares a evitar

Hay que desmentir uno de los mitos más conocidos en estas situaciones, como es el del marco de la puerta. Los marcos de puerta modernos no son más resistentes a nivel estructural que el resto de la pared. Además, la puerta puede golpearte por el movimiento propio del terremoto.

Espacios de alto riesgo pueden ser las ventanas y espejos, de los cuales tenemos que evitar acercarnos. Muebles altos sin fijar también son un peligro para nuestra integridad.

Las escaleras se convierten en un punto muy inestable durante un sismo, y el ascensor corre peligro de perder energía, por lo que salir de tu casa si vives en una planta alta puede ser peligroso.

La cocina es un lugar a evitar, ya que con el movimiento pueden salir de sus sitios la cubertería o la vajilla del hogar, convirtiéndose en un peligro. También se pueden provocar fugas de gas o incendios.

Lugares seguros

Las ubicaciones seguras dentro de casa son los muros de carga y columnas, que son el esqueleto de la casa y soportan el peso del techo.

Las esquinas internas de las habitaciones son la unión de dos paredes firmes y sin ventanas; duplican la resistencia del espacio. Pasillos centrales cortos son una buena opción debido a que suelen ser áreas compactas y reforzadas, rodeadas de la estructura principal de la vivienda.

Para poder resguardarnos rápidamente, hay que tener en cuenta qué tipo de muebles nos pueden valer. Mesas de comedor de madera sólida y escritorios robustos son espacios ideales para escondernos debajo. Los marcos de las camas, si son resistentes, pueden protegernos si no tenemos tiempo para salir.

Las características que tenemos que contemplar en una situación de sismo, para elegir nuestro refugio, pasan por alejarse completamente de las ventanas y objetos de vidrio. Hay que evitar zonas con objetos colgantes como cuadros, vitrinas, etc. Lo ideal serían sitios despejados donde no existan armarios ni electrodomésticos que puedan volcarse y bloquear el paso.