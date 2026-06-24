Estos fueron los nombres de pila más populares de la década de 1980: ¿Está el tuyo en la lista?

El análisis de los nombres más frecuentes entre las personas nacidas en España en los años 80 permite identificar patrones que reflejan cambios sociales y culturales. En el caso de los hombres y mujeres nacidos hace más de cuatro décadas, nombres como David, Javier, Daniel, Laura, Cristina o María lideran ampliamente sus respectivas listas. También destacan nombres compuestos como Francisco Javier, María Carmen o José Antonio, muy comunes en esa generación.

En el caso de David, es un nombre de origen hebreo que proviene de Daoud o Yadad que significa «amado» o «querido». Asociado al rey David del Antiguo Testamento, figura clave del pueblo de Israel, es muy popular en España, con gran tradición histórica y religiosa. Actualmente, más de 350 000 hombres y niños lo llevan, con una edad media de 30 años.

Los nombres más frecuentes en 1980

Entre los hombres nacidos en España entre 1980 y 1989, David fue el nombre más frecuente, con 95.580 personas registradas. Le siguen Javier (67.854) y Daniel (64.175), mientras que Sergio (47.922) y Antonio (47.805) completan las cinco primeras posiciones. A continuación aparecen Carlos, con 45.753 personas; Alberto (42.161); Francisco Javier (41.150); Manuel (39.948) y Rubén (39.707). También destacan Alejandro (37.641), Iván (36.311), Jorge (33.395), Jesús (32.892) y Miguel Ángel (32.654).

Entre los nombres más habituales de esta generación figuran asimismo José Antonio (31.711), Raúl (31.498), Francisco (30.513), José Manuel (29.462) y Pablo (28.149). Les siguen José (27.009), Miguel (26.230), José Luis (24.170), Óscar (23.617), Álvaro (22.749) y Rafael (22.722). La lista continúa con Adrián (22.325), Juan (22.032), Fernando (22.011), Víctor (21.538), Diego (21.464) y Roberto (20.234).

Por detrás se sitúan Ángel (18.613), José María (18.198), Juan José (17.923), Francisco José (17.537), Eduardo (17.011), Luis (16.043), Juan Carlos (15.843), Jordi (15.807), Pedro (15.682), Juan Manuel (15.345) y Juan Antonio (15.072). Cierran este ranking Enrique, con 13.630 personas; Cristian (13.431); Mohamed (13.149); Marcos (12.928); Ignacio (12.755); Andrés (12.185) y Mario, con 11.896 hombres nacidos durante la década de los 80.

Entre las mujeres nacidas en España entre 1980 y 1989, Laura fue el nombre más frecuente, con 66.276 mujeres registradas. A continuación aparecen Cristina (63.428) y María (60.973), mientras que Marta (43.380) y Patricia (39.805) completan las cinco primeras posiciones.

También fueron muy habituales María Carmen, con 38.354 mujeres; Raquel (36.750); Beatriz (36.497); Verónica (34.844) y Sara (34.096). Les siguen Ana (31.778), Rocío (30.236), Sandra (30.030), Silvia (27.965), Ana María (27.175), María José (26.538), Vanesa (26.091), Elena (25.921) y Lorena (25.068). En el grupo intermedio destacan Sonia (22.775), Noelia (22.384), Nuria (21.220), Mónica (19.919), Miriam (18.833), Ana Belén (18.359), Natalia (18.072), Irene (17.857), Carolina (17.665) y Estefanía (17.157).

Por debajo de las 17.000 mujeres aparecen Isabel (16.819), Tamara (16.469), Lucía (16.468), María Ángeles (16.281), Vanessa (15.980), María Isabel (15.737), María Dolores (15.590), María Teresa (15.574), María Pilar (15.384), Alicia (15.076) y Eva (15.026). Cierran esta clasificación Esther, con 14.594 mujeres; Susana (14.109); Jessica (13.753); María Mar (13.660); Inmaculada (13.369); Yolanda (13.119); Paula (12.893); Lidia (12.883); Carmen (12.874) y Ana Isabel, con 12.854 nacidas durante la década de los 80.

2020-21

Entre los niños nacidos en España en 2020 y 2021, Hugo encabeza la lista con 6.435 registros, muy cerca de Martín (6.418) y Mateo (6.317), que completan las primeras posiciones de los nombres más frecuentes de esta generación. A continuación aparecen Lucas, con 5.664 niños; Leo (5.502); Daniel (4.972); Alejandro (4.914) y Manuel (4.796). También destacan Pablo (4.551), Álvaro (3.884), Enzo (3.720), Adrián (3.604), Mario (3.469) y Diego (3.175), junto con David (3.017), Thiago (2.788), Oliver (2.769) y Alex (2.725).

En el siguiente tramo se sitúan Bruno (2.693), Marcos (2.642), Marco (2.637), Izan (2.509), Javier (2.491) y Gonzalo (2.488). Les siguen Miguel (2.454), Antonio (2.440), Liam (2.316), Nicolás (2.262), Gael (2.211), Luca (2.121) y Marc (2.113). Cierran la lista Juan (2.027), Ángel (2.010), Dylan (1.981), Carlos (1.967), José (1.894), Gabriel (1.890), Sergio (1.853), Jorge (1.748), Darío (1.635), Adam (1.616), Eric (1.605), Samuel (1.575), Iker (1.506), Héctor (1.503), Rodrigo (1.458), Jesús (1.377), Jaime (1.366), Pau (1.350) e Ian (1.331), los nombres más habituales entre los niños nacidos a comienzos de la década de 2020.

Entre las niñas nacidas en España en 2020 y 2021, Lucía encabeza la lista con 6.889 registros, seguida de Sofía (6.080) y Martina (5.903), que completan el podio de los nombres más frecuentes de esta generación. A continuación aparecen María, con 5.369 niñas; Julia (4.689); Valeria (4.405); Paula (4.146) y Emma (4.054). También destacan Daniela (3.766), Carla (3.539), Alma (3.405), Sara (3.372), Carmen (3.306), Alba (3.260), Vega (3.241), Noa (3.234), Olivia (3.110) y Lara (3.071), junto con Mia, que registra también 3.071 nacimientos.

En el siguiente bloque se sitúan Valentina (2.818), Lola (2.784), Claudia (2.689), Chloe (2.642), Jimena (2.616) y Aitana (2.450). Les siguen Abril (2.239), Laia (2.236), Ana (2.168), Triana (2.110), Candela (2.079) y Alejandra (2.078). Cierran la lista Vera (2.003), Elena (1.945), Adriana (1.935), Manuela (1.888), Inés (1.815), Carlota (1.801), Marta (1.689), Blanca (1.650), Marina (1.638), Victoria (1.608), Irene (1.535), Lia (1.486), Rocío (1.472), Nora (1.471), Alicia (1.463), Clara (1.429), Laura (1.425), Zoe (1.363) y Ariadna (1.311), los nombres más habituales entre las niñas nacidas a comienzos de la década de 2020.

Nombres con menor edad media

Oussaid cuenta con 316 personas y una edad media de 1 año, seguido de Osaid, con 169 personas y una media de 1,2 años, y Usayd, con 81 personas y 1,1 años.Otros nombres similares presentan también edades medias muy bajas, como Ossaid (56 personas y 1,1 años), Osayd (73 personas y 1,2 años), Usaid (74 personas y 1,3 años) y Aizal (59 personas y 1,3 años). En este grupo también aparecen Ailany, con 20 personas y 1,3 años, y Ousaid, con 80 personas y 1,4 años.

Entre los nombres compuestos o menos habituales destacan Muhammad Orhan (27 personas y 1,5 años), Suleya (20 y 1,5 años), Oussayd (27 y 1,6 años) y Eithan Mateo (20 y 1,6 años), junto a Ayzal, con 88 personas y 1,9 años. Más adelante figuran Miraal (23 personas y 2 años), Zunaisha (32 y 2,1 años), Adhara Sofía (23 y 2,1 años) y Adhara Isabella (21 y 2,1 años). También aparecen Muhammad Zohan (56 personas y 2,2 años), Alahia (65 y 2,4 años) e Irha (60 y 2,5 años).

Cierran la lista Gurbaaz (78 personas y 2,6 años), Milan Gael (25 y 2,6 años), Misk (22 y 2,6 años), Sanad (318 y 2,7 años), Mirha Fatima (25 y 2,7 años), Alaia Isabella (23 y 2,7 años), Kiswa (20 y 2,7 años), Muhammad Zaviyar (20 y 2,8 años) y Zaviyar (27 personas y 2,9 años).