Prosperidad económica

Envolver una ramita de canela en papel aluminio: para qué sirve y por qué lo recomiendan

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canela
Canela siendo envuelta en aluminio. (Imagen generada por IA)

En el antiguo sistema filosófico chino, Feng Shui, llevar una ramita de canela envuelta en papel de aluminio sirve como amuleto protector y un imán para la abundancia económica. Según esta rama de la filosofía china, la canela funciona como una especia cálida, aromática y picante, clasificada dentro del elemento fuego.

El fuego tiene un significado asociado a la pasión, el reconocimiento y la riqueza. Colocar canela en diferentes puntos estratégicos o incluso llevarla contigo busca activar y acelerar el flujo de energía positiva (chi).

¿Efectos de utilizar la canela?

  • Atracción del dinero: la canela está relacionada con elementos del fuego, la fuerza y la riqueza, por lo que se usa de manera activa para el funcionamiento de la prosperidad.
  • Efecto barrera: el papel de aluminio actúa como creencia popular, más que de Feng Shui, que rechaza su uso como escudo. Escudo energético que aísla el amuleto de influencias externas negativas ajenas.
  • Conservación: se cree que el metal ayuda a retener y mantener activa la potencia vibratoria de la especie por más tiempo.
  • Apertura de caminos: muchas personas lo llevan encima al afrontar momentos importantes o decisivos en sus vidas.

¿Cuándo y dónde se usa?

El momento ideal de su utilización es a principio de los ciclos, ya sea a principio de mes o de años. Días con el número ocho se consideran días ideales para potenciar sus efectos. Tras limpiar el desorden físico, se introduce la canela para purificar ambientes pesados y elevar la vibración del lugar.

Los lugares clave para colocar la canela son:

  • Entrada principal: el sitio más sagrado para la canela, ya que por ahí ingresa la energía vital de la vivienda.
  • La esquina sureste: es la zona perteneciente a la riqueza. Dejas canela en rama allí; activa el movimiento del dinero.
  • La cocina: corazón del hogar y símbolo de sustento económico.
  • El escritorio: colocarlo en el área laboral potencia el éxito a nivel laboral.

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