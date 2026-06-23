Envolver una ramita de canela en papel aluminio: para qué sirve y por qué lo recomiendan
El truco definitivo con papel higiénico para acabar con los mosquitos: fácil, barato y sin químicos
Éstas son las plantas que deberías tener en casa, según la NASA: "Filtran el aire y producen oxígeno limpio"
Cómo aliviar las picaduras de mosquitos inmediatamente: el truco de los expertos que necesitas para verano
En el antiguo sistema filosófico chino, Feng Shui, llevar una ramita de canela envuelta en papel de aluminio sirve como amuleto protector y un imán para la abundancia económica. Según esta rama de la filosofía china, la canela funciona como una especia cálida, aromática y picante, clasificada dentro del elemento fuego.
El fuego tiene un significado asociado a la pasión, el reconocimiento y la riqueza. Colocar canela en diferentes puntos estratégicos o incluso llevarla contigo busca activar y acelerar el flujo de energía positiva (chi).
¿Efectos de utilizar la canela?
- Atracción del dinero: la canela está relacionada con elementos del fuego, la fuerza y la riqueza, por lo que se usa de manera activa para el funcionamiento de la prosperidad.
- Efecto barrera: el papel de aluminio actúa como creencia popular, más que de Feng Shui, que rechaza su uso como escudo. Escudo energético que aísla el amuleto de influencias externas negativas ajenas.
- Conservación: se cree que el metal ayuda a retener y mantener activa la potencia vibratoria de la especie por más tiempo.
- Apertura de caminos: muchas personas lo llevan encima al afrontar momentos importantes o decisivos en sus vidas.
¿Cuándo y dónde se usa?
El momento ideal de su utilización es a principio de los ciclos, ya sea a principio de mes o de años. Días con el número ocho se consideran días ideales para potenciar sus efectos. Tras limpiar el desorden físico, se introduce la canela para purificar ambientes pesados y elevar la vibración del lugar.
Los lugares clave para colocar la canela son:
- Entrada principal: el sitio más sagrado para la canela, ya que por ahí ingresa la energía vital de la vivienda.
- La esquina sureste: es la zona perteneciente a la riqueza. Dejas canela en rama allí; activa el movimiento del dinero.
- La cocina: corazón del hogar y símbolo de sustento económico.
- El escritorio: colocarlo en el área laboral potencia el éxito a nivel laboral.
Temas:
- Curiosidades