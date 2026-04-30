Echarse la siesta puede ser peligroso y los expertos lo han confirmado: el dato que pone los pelos de punta a media España

La siesta prolongada, sobre todo cuando se echa por la mañana, podría estar relacionada con un mayor riesgo de mortalidad en adultos, según un estudio de cohorte prospectivo llevado a cabo por investigadores de Mass General Brigham y el Rush University Medical Center, publicado en JAMA Network Open. La investigación siguió a 1.338 personas mayores durante un periodo de hasta 19 años, analizando sus hábitos de sueño diurno y las tasas de mortalidad. Los resultados indicaron que la siestas más largas, frecuentes y en horario matutino se asociaban con un incremento en la mortalidad.

«El exceso de siestas en la edad adulta se ha relacionado con la neurodegeneración, las enfermedades cardiovasculares e incluso una mayor morbilidad, pero muchos de estos hallazgos se basan en los hábitos de siesta autoinformados y omiten datos como la frecuencia y la frecuencia de dichas siestas», explica el autor principal, Chenlu Gao, doctor en filosofía e investigador del Departamento de Anestesiología del Mass General Brigham, quien también es investigador asociado de la División de Trastornos del Sueño y Circadianos del Departamento de Medicina.

Los riesgos de la siesta para la salud

Entre el 20% y el 60% de las personas mayores suelen dormir la siesta. Aunque hacerlo de forma ocasional puede resultar beneficioso, las siestas excesivas durante el día en la vejez se han vinculado con diversos problemas de salud. Sin embargo, los estudios previos sobre la relación entre las siestas y la salud en este grupo poblacional carecen de datos objetivos sobre aspectos como la duración, el momento del día en que se realizan o su variabilidad.

En este contexto, investigadores de Mass General Brigham utilizaron datos del Proyecto Rush sobre Memoria y Envejecimiento, iniciado en 1997 como un estudio de cohortes centrado en la cognición y la neurodegeneración en adultos mayores, en su mayoría de raza blanca, del norte de Illinois. A partir de 2005, los participantes llevaron dispositivos de monitoreo de actividad en la muñeca durante 10 días, lo que permitió registrar sus patrones de actividad y descanso. A partir de estos datos, los investigadores analizaron la duración, frecuencia, horario y variabilidad de las siestas.

Para 2025, el estudio había reunido hasta 19 años de seguimiento de un total de 1.338 participantes. El análisis reveló que las siestas más largas, más frecuentes y aquellas que se echan por la mañana se asociaban con un mayor riesgo de mortalidad. En concreto, cada hora adicional de siesta diaria se relacionó con un aumento aproximado del 13% en el riesgo de mortalidad, cada siesta extra con un 7% más, y las siestas matutinas con un 30% más de riesgo en comparación con las siestas por la tarde. Por el contrario, no se encontró relación entre patrones irregulares de siesta y un mayor riesgo de mortalidad.

«Es importante señalar que se trata de una correlación, no de una relación causal. Las siestas excesivas probablemente indiquen enfermedades subyacentes, afecciones crónicas, trastornos del sueño o desregulación circadiana. Ahora que sabemos que existe una fuerte correlación entre los patrones de siesta y las tasas de mortalidad, podemos justificar la implementación de dispositivos portátiles para evaluar las siestas diurnas, con el fin de predecir problemas de salud y prevenir un mayor deterioro», concluye Gao.

Estudio de la NASA

Para establecer cuánto debe durar una siesta realmente reparadora, la propia NASA llevó a cabo una investigación en 1995. El interés surgió por las exigentes misiones de hasta 16 horas que realizan pilotos y astronautas, quienes recurren a siestas para mantener un alto nivel de rendimiento.

Según este estudio, la duración óptima de la siesta sería de 26 minutos. Durante las pruebas, los pilotos que descansaban ese tiempo en cabina mejoraron su estado de alerta en un 54% y su rendimiento en un 34%. Estos resultados llevaron a la agencia a considerar esa duración como especialmente eficaz. El análisis también explica que el sueño se divide en varias fases, y que con las dos primeras (que abarcan aproximadamente entre 10 y 20 minutos) ya se obtiene una recuperación significativa de energía sin caer en una somnolencia posterior.

Estas conclusiones coinciden con las recomendaciones de instituciones como la Harvard Medical School y la Mayo Clinic, que sitúan la duración ideal de la siesta entre los 20 y los 30 minutos. Superar ese tiempo podría provocar sensación de aturdimiento al despertar.

El efecto del café

Por otro lado, en 2003, investigadores japoneses explicaron en la revista Clinical Neurophysiology una técnica conocida como «siesta de café». El método es sencillo: tomar un café y echarse una siesta de 20 minutos. Esto funciona porque la cafeína tarda entre 15 y 25 minutos en hacer efecto, por lo que es posible quedarse dormido antes de que empiece a actuar.

La adenosina se acumula en el cerebro y provoca somnolencia al unirse a sus receptores. La cafeína bloquea ese proceso. Durante una siesta breve, sus niveles disminuyen, permitiendo que, al activarse, la cafeína actúe con mayor eficacia y aumente el estado de alerta sin necesidad de dormir más tiempo.