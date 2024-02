El cambio de WhatsApp que no te va a gustar nada pero que es necesario para tu seguridad

WhatsApp ha lanzado una nueva actualización centrada en mejorar la seguridad y privacidad de los usuarios. Aunque la compañía no ha hecho un anuncio oficial sobre esta actualización, la versión beta más reciente de WhatsApp incluye una característica notable: ahora impide que se realicen capturas de pantalla de las fotos de perfil de otros usuarios en la plataforma de mensajería.

Esta medida parece destinada a proteger la privacidad de los usuarios, evitando que sus imágenes de perfil sean capturadas y compartidas sin su consentimiento.

La nueva función de seguridad de WhatsApp

La última versión beta de WhatsApp, la 2.24.4.25, ha introducido una importante novedad en cuanto a la privacidad de los usuarios. Ahora, al intentar realizar capturas de pantalla de las fotos de perfil de otros miembros, aparece un mensaje que indica que «no se puede capturar la pantalla debido a las restricciones de la app».

En algunos casos, la captura se realiza pero la imagen resultante muestra un fondo completamente negro en lugar de la foto de perfil. Esta medida se ha implementado para proteger la privacidad de los usuarios y evitar que sus fotos de perfil sean compartidas sin su consentimiento.

Aunque esta función aún no está disponible para todos los usuarios, aquellos que hayan descargado e instalado la última versión beta de la aplicación ya pueden experimentar esta restricción.

Nuevos formatos de texto

WhatsApp ha introducido nuevos formatos de texto en sus chats, como listas numeradas, listas con viñetas, citas en bloque y formato de código alineado, con el objetivo de brindar a los usuarios más opciones para escribir y organizar sus mensajes. Estos nuevos formatos se suman a las opciones existentes, como negrita, cursiva, tachado y formato monoespaciado, para resaltar texto en los mensajes.

Las listas con viñetas se generan escribiendo un guion corto seguido de un espacio (- ), mientras que las listas numeradas se crean con uno o dos dígitos seguidos de un punto y un espacio (1. 2. ). La cita en bloque permite resaltar el texto clave de un mensaje utilizando el signo mayor que seguido de un espacio (> ).

«Chats con terceros»

La Unión Europea ha iniciado un cambio significativo en las aplicaciones de mensajería más utilizadas, como WhatsApp, al requerir que permitan la interoperabilidad con otras aplicaciones de chat, como Telegram o Signal. Este cambio implica ajustes importantes en la experiencia del usuario y en la seguridad de las comunicaciones.

WhatsApp ha revelado cómo funcionará esta interconexión entre aplicaciones de chat. Los usuarios podrán activar la mensajería cruzada entre aplicaciones, lo que les proporcionará una bandeja de entrada separada en la pantalla principal de chats. Sin embargo, este espacio separado se utiliza porque WhatsApp no puede garantizar el mismo nivel de seguridad y privacidad que para sus propios mensajes.

Las aplicaciones de chat que deseen ser interoperables con WhatsApp y Facebook Messenger deberán firmar un acuerdo con Meta y conectarse a los servidores de WhatsApp para recibir mensajes. Sin embargo, la discrepancia en los protocolos de cifrado de mensajes podría plantear riesgos de seguridad.

Además, WhatsApp señala que las novedades y actualizaciones de la aplicación no serán las mismas para sus propios mensajes que para los mensajes recibidos de otras aplicaciones, lo que podría complicar la evolución de la red abierta.

En cuanto a las funcionalidades, la interoperabilidad entre aplicaciones de chat permitirá enviar y recibir mensajes de texto, imágenes, mensajes de voz, vídeos y archivos entre dos personas, con llamadas y chats grupales próximamente disponibles.

«Bloquear contactos»

WhatsApp ha introducido una nueva función que permite bloquear mensajes de contactos desconocidos directamente desde la notificación en la pantalla de bloqueo del dispositivo. Esta función simplifica el proceso de bloqueo para evitar interacciones no deseadas.

Al recibir un mensaje de un contacto desconocido, los usuarios pueden mantener pulsada la notificación en la pantalla de bloqueo y seleccionar la opción de «Bloquear». Esto abre la información del contacto y proporciona la opción de «Bloquear» o «Bloquear y reportar».

Si se elige la opción de «Solo bloquear», el contacto ya no podrá llamar ni enviar mensajes, lo que es útil para evitar contactos molestos como comerciales o ex amigos no deseados. Al bloquear un contacto, se eliminan las interacciones y no se muestra información como la hora de última conexión o los cambios en el perfil.

La opción de «Bloquear y reportar» va un paso más allá al reenviar los últimos 5 mensajes del contacto y eliminar el chat del dispositivo. Esta opción es útil para situaciones de estafas, acoso, amenazas, etc. WhatsApp recibe los mensajes reportados y podría suspender una cuenta si considera que su actividad incumple las Condiciones del servicio.

Reportar es la opción más conveniente para combatir estafas y proteger a otros usuarios. Afortunadamente, los contactos no son notificados sobre estas acciones, y si se comete un error, es posible deshacer el bloqueo desde la configuración de privacidad de la aplicación.