Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes: «Es un error garrafal teorizar antes de tener datos ; sin darte cuenta, comienzas a deformar los hechos para que encajen en tus teorías, en vez de adaptar tus teorías a los hechos»

«Es un error garrafal teorizar antes de tener datos; sin darte cuenta, comienzas a deformar los hechos para que encajen en tus teorías, en vez de adaptar tus teorías a los hechos». Esta reflexión, pronunciada por Sherlock Holmes en uno de los relatos de Arthur Conan Doyle, resume una lección fundamental para analizar la realidad, ya que no debemos confundir nuestras sospechas con pruebas. Más de un siglo después de su publicación, la frase sigue teniendo vigencia en un mundo en el que las opiniones circulan rápidamente y en el que distinguir entre hechos, interpretaciones y prejuicios resulta cada vez más importante.

La frase nació en una investigación de Sherlock Holmes

La reflexión aparece en Escándalo en Bohemia, un relato escrito por Arthur Conan Doyle y publicado en julio de 1891 en la revista británica The Strand Magazine. En la historia, Sherlock Holmes recibe un misterioso mensaje y advierte a Watson de que todavía no dispone de información suficiente para sacar conclusiones. Antes de formular una teoría, necesita examinar las pruebas que tiene delante.

El peligro de buscar únicamente lo que nos da la razón

La idea de Sherlock Holmes conecta con un fenómeno estudiado en psicología, que es el sesgo de confirmación, la tendencia a prestar más atención a la información que respalda nuestras creencias y a restar importancia a la que las contradice. Cuando una persona se convence de una explicación demasiado pronto, puede acabar seleccionando únicamente los datos que parecen darle la razón.

Este mecanismo puede aparecer en situaciones cotidianas, desde una discusión personal hasta la interpretación de una noticia. Una sospecha no demuestra que algo sea cierto, del mismo modo que una coincidencia no confirma necesariamente una relación de causa y efecto. La reflexión invita a detenerse, comprobar las fuentes y considerar explicaciones alternativas antes de emitir un juicio.

Sherlock Holmes convirtió la observación en su método

El éxito del detective creado por Conan Doyle se apoya, en buena medida, en su capacidad para observar detalles que otros pasan por alto. Sin embargo, sus investigaciones no consisten simplemente en acumular pistas, ya que también requieren compararlas, descartar hipótesis y comprobar qué explicación encaja mejor con las pruebas disponibles.

Escándalo en Bohemia fue uno de los relatos que contribuyeron a popularizar al personaje. Su publicación impulsó el éxito de las aventuras breves de Sherlock Holmes y ayudó a consolidar la fama internacional de su creador. La historia también presenta a Irene Adler, una mujer capaz de frustrar los planes del detective y ganarse su respeto.