CaixaForum Barcelona se suma en abril a la programación de la Capital Mundial de la Arquitectura 2026

Con motivo de la celebración de la Capital Mundial de la Arquitectura Barcelona 2026, CaixaForum Barcelona abre sus puertas para acoger un mes de abril lleno de actividades relacionadas con el mundo de la arquitectura, coincidiendo con la programación del distrito de Sants-Montjuïc, que también se extenderán a lo largo del año.

Así, el centro cultural se convertirá en el epicentro de la arquitectura al presentar el 10 de abril el acto inaugural del BCN Sketch Fest Arquitectura con actividades, encuentros abiertos, talleres e instructores que formarán parte de este festival.

La sesión incluirá una serie de sketchaKuchas a cargo de los expertos en este ámbito Pedro Loureiro, João Paulo Albergaria, Hugo Costa, Karen Jones, Lis Watkins, Arnaud de Meyer, Santi Sallés, Teresa Saumell, Daniel Pagans y Lapin.

En el acto inaugural, los ponentes pondrán en práctica esta variante del formato de presentación que es la pechaKucha y que en este caso está diseñada específicamente para arquitectos combinando la estructura rítmica de conferencias con la exposición de bocetos, dibujos o sketches. La conferencia inaugural del acto estará a cargo de Luis Ruiz Padrón, doctor en Arquitectura por la Universidad de Sevilla, y el acto estará conducido por Marçal Jiménez y Elisabet Biosca, miembros de la Junta de Urban Sketchers Barcelona.

Talleres familiares y visitas para descubrir el Bosque Vertical

Para un público más familiar y sin dejar la arquitectura, CaixaForum Barcelona acogerá los talleres «Rascacielos: retos de altura», hasta el 26 de abril, actividad en la que los participantes aprenderán a conquistar las alturas experimentando, diseñando y levantando sus propios rascacielos, y «Grandes muebles, pequeñas arquitecturas», del 4 de abril al 20 de agosto, en el que los más pequeños y sus familias experimentarán con estructuras y piezas coberteras basadas en la obra de Jean Prouvé y Charlotte Perriand para crear muebles y habitáculos.

Ambos talleres forman parte de la serie Juegos de construcción: jugar, crear, aprender, compuesta de tres actividades que unen el juego y la creación para descubrir los rudimentos de disciplinas vinculadas a la construcción, como la arquitectura, el diseño, la ingeniería o el urbanismo.

La naturaleza es orden, pero también desorden. Jugando con esa idea, del 5 de abril al 27 de agosto, el público familiar que participe en la visita taller del Bosque Vertical «Miradas ordenadas» podrá descubrir esta singular instalación a diferentes escalas. Mediante el uso de claves dicotómicas, lupas, microscopios y cuadernos de campo y de diseño, los participantes observarán con detalle su diseño y composición.

Y para seguir descubriendo este apasionante mundo, del 17 de agosto al 15 de noviembre el centro cultural habilitará el espacio familiar de lectura y juego ¡Vivo la arquitectura!, un ambiente de activación del aprendizaje con atractivos recursos para seguir descubriendo y disfrutando la arquitectura con el apoyo de un educador o educadora.

Barcelona, Capital Mundial de la Arquitectura 2026

Barcelona ha sido designada Capital Mundial de la Arquitectura 2026 por la UNESCO y la Unión Internacional de Arquitectos. Este reconocimiento rinde homenaje a su legado arquitectónico, su capacidad de innovación urbana y su compromiso con la sostenibilidad, la cultura y cohesión social.

De esta manera, del 12 de febrero al 13 de diciembre, la Capital Mundial de la Arquitectura 2026 desplegará una programación amplia y diversa dirigida a todos los públicos con actividades en los 10 distritos de Barcelona y en otros municipios de Cataluña.

Participarán en la iniciativa más de 170 instituciones, escuelas, entidades y expertos vinculados a la arquitectura, e incluirá 143 exposiciones, más de 500 rutas y visitas guiadas, 300 debates y conferencias, 140 talleres y unas 60 actividades que conectan la arquitectura con disciplinas como el cine, la danza y la música. En este marco se desarrollarán más de 600 talleres a través del programa educativo dirigidos a niños, niñas y jóvenes, con proyectos como «Arquitectura en las aulas», que lleva talleres y charlas de arquitectos a los centros educativos, o «La ciudad que queremos», con el que alumnado de todos los distritos imagina y diseña la Barcelona del futuro mediante procesos participativos y didácticos.